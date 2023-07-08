Защитник ЦСКА Агапов получил травму в матче Братского кубка с «Динамо»

Защитник ЦСКА Илья Агапов получил травму в матче Братского кубка с «Динамо».

На 26-й минуте Агапов не стал бежать за Ярославом Гладышевым, упав на ровном месте. Нападающий вышел один на один с Игорем Акинфеевым и поразил ворота. Позже защитник армейского клуба был заменён на Кирилла Набабкина.

Матч проходит на стадионе «ВЭБ Арена». Счёт — 1:0.

Ранее Евгений Новиков, агент полузащитника ЦСКА Бактиёра Зайнутдинова, высказался о возможном переходе своего клиента в «Бешикташ».