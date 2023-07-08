Агент Зайнутдинова: Бактиёр с радостью наденет форму «Бешикташа»
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«Бешикташ» ведёт переговоры с ЦСКА по поводу Бактиёра. Если стороны договорятся, то Зайнутдинов с радостью примерит форму этой команды», — приводит слова Новикова журналист Гёкмен Озкан в социальных сетях.
Напомним, что Зайнутдинов сможет выступать за «Бешикташ», не считаясь легионером, потому что он гражданин Казахстана.
Полузащитник выступает за ЦСКА с 2020 года. В минувшем сезоне 25-летний казахстанец принял участие в 27 матчах за армейцев, забил один мяч и отдал три результативные передачи. Его контракт с красно-синими рассчитан до 30 июня 2025 года.
Ранее сообщалось, что ЦСКА отклонил улучшенное предложение «Бешикташа» по Зайнутдинову.