Агент Зайнутдинова: Бактиёр с радостью наденет форму «Бешикташа»

Евгений Новиков, агент полузащитника ЦСКА Бактиёра Зайнутдинова, высказался о возможном переходе своего клиента в «Бешикташ».

«Бешикташ» ведёт переговоры с ЦСКА по поводу Бактиёра. Если стороны договорятся, то Зайнутдинов с радостью примерит форму этой команды», — приводит слова Новикова журналист Гёкмен Озкан в социальных сетях.

Напомним, что Зайнутдинов сможет выступать за «Бешикташ», не считаясь легионером, потому что он гражданин Казахстана.

Полузащитник выступает за ЦСКА с 2020 года. В минувшем сезоне 25-летний казахстанец принял участие в 27 матчах за армейцев, забил один мяч и отдал три результативные передачи. Его контракт с красно-синими рассчитан до 30 июня 2025 года.

Ранее сообщалось, что ЦСКА отклонил улучшенное предложение «Бешикташа» по Зайнутдинову.