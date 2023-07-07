«Чемпионат»: ЦСКА отклонил улучшенное предложение «Бешикташа» по Зайнутдинову

ЦСКА принял решение отклонить предложение «Бешикташа» по полузащитнику Бактиёру Зайнутдинову.

Как сообщает «Чемпионат», «Бешикташ» предложил ЦСКА €3 млн за футболиста и ещё около €3 млн бонусами.

По информации источника, армейский клуб не намерен рассматривать продажу игрока меньше чем за €6 млн.

Напомним, что Зайнутдинов сможет выступать за «Бешикташ», не считаясь легионером, потому что он гражданин Казахстана.

Полузащитник выступает за ЦСКА с 2020 года. В минувшем сезоне 25-летний казахстанец принял участие в 27 матчах за армейцев, забил один мяч и отдал три результативные передачи. Его контракт с красно-синими рассчитан до 30 июня 2025 года.

Ранее в «Бешикташе» подтвердили интерес к полузащитнику ЦСКА Зайнутдинову.