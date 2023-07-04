В «Бешикташе» подтвердили интерес к полузащитнику ЦСКА Зайнутдинову

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Спортивный директор «Бешикташа» Джейхун Казанчи подтвердил желание клуба подписать контракт с полузащитником московского ЦСКА Бактиёром Зайнутдиновым.

«Есть футболисты, которых мы изучили из-за правила «синего паспорта». Мы заинтересованы в трансфере Бактиёра Зайнутдинова, который играет в ЦСКА», — приводит слова Казанчи Haberglobal.

Зайнутдинов выступает за ЦСКА с 2020 года. В минувшем сезоне 25-летний казахстанец принял участие в 27 матчах за армейцев, забил один мяч и отдал три результативные передачи. Его контракт с красно-синими рассчитан до 30 июня 2025 года.

Ранее защитники Виллиан Роша, Мойзес и Зайнутдинов присоединились к ЦСКА на сборе в Новогорске.

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