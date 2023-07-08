Полузащитник ЦСКА Бактиёр Зайнутдинов заявил, что не знает о предложении от «Бешикташа».

«Не знаю ничего», — приводит слова Зайнутдинова «Матч ТВ».

Полузащитник выступает за ЦСКА с 2020 года. В минувшем сезоне 25-летний казахстанец принял участие в 27 матчах за армейцев, забил один мяч и отдал три результативные передачи.

Его контракт с красно-синими рассчитан до 30 июня 2025 года.

Ранее агент Зайнутдинова высказался о возможном переходе своего клиента в «Бешикташ».