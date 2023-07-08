Узнать больше

Зайнутдинов заявил, что не знает о предложении от «Бешикташа»

Короткая ссылка
Полузащитник ЦСКА Бактиёр Зайнутдинов заявил, что не знает о предложении от «Бешикташа».
Зайнутдинов заявил, что не знает о предложении от «Бешикташа»
  • globallookpress.com
  • © Stupnikov Alexander/spartak.com

«Не знаю ничего», — приводит слова Зайнутдинова «Матч ТВ».

Полузащитник выступает за ЦСКА с 2020 года. В минувшем сезоне 25-летний казахстанец принял участие в 27 матчах за армейцев, забил один мяч и отдал три результативные передачи.

Его контракт с красно-синими рассчитан до 30 июня 2025 года.

Ранее агент Зайнутдинова высказался о возможном переходе своего клиента в «Бешикташ».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить