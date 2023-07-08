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Гафин сообщил, что интерес к Захаряну со стороны других клубов сохраняется

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Член совета директоров московского «Динамо» Дмитрий Гафин высказался об интересе к полузащитнику Арсену Захаряну от других клубов.
Гафин сообщил, что интерес к Захаряну со стороны других клубов сохраняется
  • globallookpress.com
  • © Edgar Breshchanov

«Есть много интереса, как обычно, по поводу Арсена. Но он на сегодняшний день игрок «Динамо», так же как и все остальные футболисты, в поте лица работает на тренировках», — цитирует Гафина ТАСС.

«Челси» в летнее трансферное окно был готов приобрести Захаряна. Однако осуществить трансфер не получилось из-за невозможности перевести деньги в условиях санкций.

В прошедшем сезоне россиянин сыграл за «Динамо» в 37 матчах, забил пять голов и отдал десять результативных передач.

Ранее сообщалось, что «Галатасарай» хочет предложить «Динамо» более €10 млн за Шиманьского.

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