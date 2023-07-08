РИА Новости: «Галатасарай» хочет предложить «Динамо» более €10 млн за Шиманьского
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«Борьба за полузащитника между двумя турецкими грандами продолжается, точка ещё не поставлена», — цитирует источника РИА Новости.
По информации СМИ, «Фенербахче» завершил сделку по переходу Шиманьского из «Динамо», сумма сделки составила €10 млн, а контракт рассчитан на три года.
Шиманьски перешёл в «Динамо» из польской «Легии» летом 2019 года. В прошедшем сезоне за «Фейеноорд» поляк сыграл 40 матчей, забил десять мячей и сделал семь результативных передач.
Ранее директор по связям с общественностью турецкого «Галатасарая» Коскун Гульбахар высказался о договорённостях с полузащитником «Зенита» Венделом.