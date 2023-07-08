Sabah Spor: «Фенербахче» и «Динамо» завершили трансфер Шиманьского

«Фенербахче» завершил сделку по переходу Себастьяна Шиманьского из московского «Динамо».

Сумма сделки составила €10 млн, сообщает Sabah Spor.

Отмечается, что контракт рассчитан на три года.

По информации «Матч ТВ», 24-летний футболист отказался продлевать арендное соглашение с «Фейеноордом», за который выступал в сезоне-2022/23, и заинтересован в полном трансфере в турецкую команду.

Шиманьски перешёл в «Динамо» из польской «Легии» летом 2019 года. В прошедшем сезоне за «Фейеноорд» поляк сыграл 40 матчей, забил десять мячей и сделал семь результативных передач.

Ранее главный тренер «Динамо» Марцел Личка прокомментировал возвращение защитника Фабиана Бальбуэны в команду.