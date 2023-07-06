Личка оценил возвращение Бальбуэны в «Динамо»

Главный тренер «Динамо» Марцел Личка прокомментировал возвращение защитника Фабиана Бальбуэны в команду.

«Я очень рад, что Фабиан вернулся в клуб. Такой футболист, который был капитаном сборной Парагвая, определённо добавит нам опыта. Здесь его все отлично помнят, ведь он был одним из лучших защитников в РПЛ», — приводит слова Лички пресс-служба клуба.

10 июля 2022 года Бальбуэна решил приостановить контракт с «Динамо».

Парагваец присоединился к столичному клубу в 2021 году. В сезоне-2021/22 он провёл за бело-голубых 27 матчей, забил три мяча и отметился одной результативной передачей.

Ранее сообщалось, что «Динамо» не продлит контракт с Шуниным.