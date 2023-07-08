Думбия: я был бы рад поработать в ЦСКА

Бывший нападающий ЦСКА Сейду Думбия рассказал, что с удовольствием бы поработал в армейском клубе.

«Любая поездка в Москву в любом статусе для меня всегда интересна. Я был бы рад, ведь именно здесь я писал свою историю как футболист. Было бы приятно приехать и работать, если, конечно, меня пригласят», — цитирует Думбию РИА Новости.

Думбия выступал за армейцев с 2010 по 2015 год. На счету нападающего 66 голов в 108 матчах за красно-синих.

Первая встреча Братского кубка между ЦСКА и «Динамо» проходит сегодня, 8 июля, на «ВЭБ Арене», вторая игра пройдёт завтра, 9 июля, в 16:30 мск на «ВТБ Арене».

Ранее сообщалось, что защитник ЦСКА Агапов получил травму в матче Братского кубка с «Динамо».