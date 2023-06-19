Драма в Ротердаме: сейвы Симона в серии пенальти помогли Испании обыграть Хорватию в финале Лиги наций

Испания взяла верх над Хорватией в финале третьего розыгрыша Лиги наций и со второй попытки завоевала трофей. Основное и дополнительное время матча завершилось без голов, хотя соперники не отсиживались у своих ворот. А в серии пенальти всё решили два спасения голкипера Унаи Симона. Сначала он ногой отразил удар Ловро Майера, а затем руками парировал выстрел Бруно Петковича сразу после того как Даниэль Карвахаль пробил в перекладину. Во встрече за третье место Италия победила Нидерланды.

Невезение Хорватии в серии пенальти

В преддверии решающего матча Лиги наций определить фаворита было непросто. С одной стороны, на бумаге Испания выглядела сильнее. К тому же в полуфинале она оказалась сильнее действующего чемпиона Европы Италии. Теперь же пиренейцы имели возможность со второй попытки выиграть турнир. Полтора года назад они также добрались до финала, но уступили Франции. А для Луиса де ла Фуэнте он мог стать дебютным во главе национальной команды.

С другой, хорваты горели желанием наконец завоевать какой-либо трофей. К тому же с большой долей вероятности это должно было стать красивой точкой в долгой международной карьере Луки Модрича, который пообещал сообщить о своём будущем в сборной после окончания соревнования. В преддверии финала он назвал возможную победу исполнением мечты.

Что касается стартовых составов, соперники произвели минимальные изменения. У «шашечных» место Домагоя Виды в центре обороны занял Мартин Эрлич. Де ла Фуэнте произвёл две рокировки, одна из которых вынужденная. Марко Асенсио расположился в атакующей группе вместо Родриго из-за небольшого повреждения, а Фабиан Руис заменил Микеля Мерино в опорной зоне.

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В первом тайме «Красная фурия» не сумела подтвердить звание фаворита. Она чуть больше владела мячом, но ничего не смогла противопоставить сопернику. Показательной оказалась статистика по количеству ударов в створ — ноль. Испанцы долго не могли наладить фирменный контроль. Хорваты, поначалу даже действовавшие первым номером, при потерях спокойно садились в оборону, поскольку оппоненты не демонстрировали запредельных скоростей.

Лишь ближе к перерыву испанцы обосновались на чужой половине, но не понимали, как вскрыть чужую защиту. Однако чаще всего у них получалось проникать в штрафную через левый край. Опытнейший Жорди Альба несколько раз ушёл от Йосипа Юрановича и выполнил подачу к чужим воротам. Первая закончилась неуверенной игрой Доминика Ливаковича. Вратарь выпустил мяч из рук, после чего тот ударился в штангу, и в последний миг успел помешать сыграть на добивании Альваро Морате. Впрочем, форвард забрался в небольшой офсайд. Также ему удалось пару раз выше пробить головой, играя на опережение. Но в целом Йосип Шутало и Эрлич справлялись со своей работой. А самый опасный момент в дебюте упустил Гави, который обокрал Эрлича, но с линии штрафной низом пробил немного неточно.

Хорваты неплохо смотрелись в контратаках и старались использовать свободное пространство. Чётко просматривалась у них и задумка с подключением расположившегося на левом краю обороны Ивана Перишича к атакам. Дважды партнёры в таких ситуациях находили его подачами, и он, переигрывая в воздухе невысокого Хесуса Наваса, бил в руки Унай Симону.

Во второй половине встречи Испания тоже долго не могла прийти в себя. «Шашечные» пользовались этим и наращивали давление. В какой-то момент даже возникло впечатление, что им по силам вырвать победу в основное время. Продолжал трещать правый фланг обороны, где Перишич дважды ушёл от Наваса. Первый эпизод завершился подачей в штрафную и неточным ударом Юрановича практически из угла вратарской. Во втором ветерана подстраховал Гави. Коллектив Далича прессинговал маститого соперника даже на чужой половине, включал плотную опеку и не позволял спокойно начинать атаки. В результате у «Красной фурии» впереди не получалось ничего, а создавать опасность удавалось исключительно благодаря индивидуальному мастерству отдельных исполнителей. Например, после очередного прохода Альбы Асенсио головой отправил мяч над дальней девяткой.

Всё изменили грамотные замены от Де ла Фуэнты, которые помогли его подопечным вернуться в игру и едва не позволили вырвать победу. В атакующей линии появились свежие Ансу Фати и Хоселу, добавившие скорости, а в середине поля — Дани Ольмо и Микель Мерино. Единственное, из-за повреждения пришлось убрать с поля Робена Ле Нормана.

Рокировки помогли. Испанцы, наконец, завладели преимуществом и прижали оппонента к воротам. У них начали проходить фирменные комбинации. Одна из таких чудом не привела к голу на 84-й минуте. Снова великолепным образом сыграл Альба, на замахе обыгравший визави возле штрафной и сделавший классный разрезающий пас Мерино в штрафную. Хавбек же моментально отдал под удар Фати. Форвард пробил низом не слишком сильно, но Ливакович ничем не мог помочь партнёрам. Однако на линии его подстраховал Перишич.

Таким образом «шашечным» предстояло во втором матче подряд сыграть дополнительное время, и возникали вопросы, хватит ли у них сил, учитывая, что в составе хватало опытных исполнителей. Однако они не только выровняли игру, но и едва не забили. Свежий Ловро Майер вырвался на рандеву с Симоном, однако в последний миг в подкате угрозу нейтрализовал Начо. Испанцы ответили выстрелом Ольмо выше с линии штрафной. После короткого перерыва он же из пределов штрафной направлял снаряд в дальний, но немного не попал в створ.

Зато в серии пенальти явным фаворитом виделись уже хорваты, ведь за последние пять лет они выиграли четыре «лотереи» из четырёх. Причём все пришлись на первенства планеты. В свою очередь соперники после 2013-го — одну из четырёх. Именно так они завершили борьбу на ЧМ-2018 и ЧМ-2022, а также Евро-2020.

Однако на этот раз удача улыбнулась именно им. А Ливакович смотрелся вовсе не так уверенно, как в тех матчах, где брал удары с «точки». Достаточно того факта, что он не совершил в Роттердаме ни одного сейва и даже не был к этому близок. В случае же с единственной неточностью визави ему на помощь пришла перекладина.

Зато Симон оказался на высоте. Сначала он ногой в стиле Игоря Акинфеева парировал третий выстрел в исполнении Майера. Однако, когда пришло время исполнять решающую попытку, нервы сдали у Эмерика Лапорта, который как раз угодил в перекладину. Казалось, после такого у «шашечных» должна появиться уверенность в себе. Но Петкович, спасший команду в полуфинале, на этот раз её «похоронил». Последовал бесхитростный выстрел в правый, с которым справился Симон. Следом опытный Даниэль Карвахаль в отличие от Лапорта не стал предоставлять ещё один шанс соперникам и поставил точку.

Таким образом «Красная фурия» со второй попытки всё же выиграла Лигу наций. В свою очередь Хорватия упустила уникальный шанс завоевать первый трофей в историю, хотя кинуть камень в огород команды сложно.

Неудача Нидерландов на домашнем турнире

В матче за бронзовые награды сошлись Нидерланды и Италия. Казалось, у «оранжевых» должно было остаться больше мотивации на успех, ведь они принимали турнир и, наверняка, горели желанием завершить его на мажорной ноте и хотя бы немного порадовать болельщиков.

Тем более соперник в отличие от хозяев провёл серьёзную ротацию по сравнению с предыдущей встречей. В запасе остались сразу семь исполнителей, попавших в основу несколько дней назад: Леонардо Бонуччи, Джованни Ди Лоренцо, Леонардо Спинаццола, Николо Барелла, Жоржиньо, Николо Дзаньоло и Чиро Иммобиле. Фактически на поле вышла новая команда.

Подопечные Рональда Кумана действительно пошли вперёд со стартовым свистком арбитра, но излишне увлеклись и оказались быстро за это наказаны. Уже к середине первого тайма гости отправили в ворота хозяев два безответных мяча, воспользовавшись провалами на чужой половине. Сначала Федерико Димарко красиво подкрутил снаряд в дальний угол после скидки Джакомо Распадори, а затем Давиде Фраттези точно пробил с близкой дистанции.

К чести нидерландцев, они рук не отпустили и после перерыва сумели проявить характер и возродить интригу. Когда Стивен Бергвейн сократил отставание до минимума, собравшиеся на «Де Гролс Весте» ненадолго поверили в успех. Однако спустя всего три минуты гол вышедшего на замену Федерико Кьезы снял все вопросы. Правда в концовке удалось забить Жоржиньо Вейналдуму, но времени оставалось немного и совершить спасение, как в противостоянии с Хорватией не вышло.