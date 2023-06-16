Ударная концовка: Испания забила на 88-й минуте и вырвала победу у Италии в полуфинале Лиги наций

Испания сломила сопротивление Италии и второй раз подряд пробилась в финал Лиги наций. Встреча на стадионе «Де Гролс Весте» завершилась со счётом 2:1. Подопечные Луиса де ла Фуэнте открыли счёт уже на третьей минуте усилиями Йереми Пино, но грубая ошибка дебютанта сборной Робина Ле Нормана позволила соперникам восстановить паритет. Исход противостояния решил вышедший на замену Хоселу. Форвард «Эспаньола» появился на поле на 84-й минуте, а уже спустя четыре отлично сработал на добивании после дальнего удара Родри.

Два года назад Испания и Италия уже определяли в очном споре имя будущего финалиста Лиги наций. И тогда матч не обошёлся без скандала. В концовке первого тайма российский арбитр Сергей Карасёв принял неоднозначное решение и предъявил вторую жёлтую карточку капитану «скуадра адзурра» Леонардо Бонуччи, оставив действующих чемпионов Европы вдесятером. К этому моменту они уже «горели» 0:1, а в компенсированное время позволили Феррану Торресу оформить дубль. К чести подопечных Роберто Манчини, они не сдались и даже сумели сократить отставание, но на большее их не хватило. «Красная фурия» взяла верх и вышла в следующий раунд, где не смогла справиться с Францией.

Пусть в этот раз Торреса не оказалось в заявке на заключительный этап турнира, именно Испания считалась фаворитом полуфинального противостояния. И это при том, что из-за травм Луис де ла Фуэнте не мог рассчитывать на звёздных Педри и Алекса Бальде из «Барселоны» и Маркоса Льоренте из «Атлетико», а в последнее время его подопечные выступали довольно неровно. Так, в марте они разгромили ведомую Эрлингом Холандом Норвегию, но проиграли Шотландии, уступив сопернику как по ожидаемым голам (0,79 — 0,88), так и по ударам по воротам (8:9).

В свою очередь, Италия также не могла похвастаться наличием шести очков после первых двух туров квалификации Евро-2024, но в их случае на то была уважительная причина. Всё же она была бита не кем-нибудь, а самой Англией, причём в довольно равной борьбе. И это давало поводы для оптимизма, даже с учётом отсутствия в составе Алессандро Бастони. Тот слёг с гриппом и был вынужден покинуть расположение сборной. Вместо него был вызван Алессандро Буонджорно из «Торино».

Но вряд ли защитник финалиста Лиги чемпионов сумел бы спасти свою команду от пропущенного гола. В дебюте итальянцы явно нервничали и допустили грубейшую ошибку уже на третьей минуте. И вновь одним из антигероев стал Бонуччи. Да, его подвёл Джанлуиджи Доннарумма, не разобравшийся в ситуации и отдавший пас на находившегося под давлением партнёра. Но тот вместо того, чтобы выбить мяч за пределы поля и разрядить обстановку, пошёл в обводку и позволил обокрасть себя. Йереми Пино ворвался в штрафную и неотразимо пробил в дальний угол.

Однако вели номинальные хозяева совсем недолго — около восьми минут. В несвойственной для себя манере они отдали инициативу противнику и окопались у собственных ворот, но очень быстро сломались под давлением. По иронии судьбы оплошность допустил дебютант сборной Робин Ле Норман — уроженец Франции, ярко проявляющий себя в «Реал Сосьедад». Защитник рукой заблокировал удар Николо Дзаньоло, хотя мяч летел не в створ, а в сторону углового флажка. Так или иначе, главный арбитр Славко Винчич указал на точку, а Чиро Иммобиле воспользовался своим шансом.

Полноценно вернуть нити игры в свои руки испанцы решили лишь после того, как пропустили второй раз. И если бы Давиде Фраттези обладал чуть большей выдержкой и не залез бы в офсайд, могли уступать 1:2 уже к середине первого тайма. После этого встреча стала развиваться в более предсказуемой манере: «красная фурия» по традиции много владела мячом и регулярно наведывалась в штрафную противника, в то время как «скуадра адзурра» рассчитывала на контрвыпады.

И пара таких могла завершиться голом. Но в обоих случаях Иммобиле не хватило исполнительского мастерства. Сначала форвард «Лацио» не сумел отдать «последний» пас на Дзаньоло, а затем — на Николо Бареллу. Причём в первом эпизоде передачу прервал Ле Норман, по-прежнему пребывавший в состоянии «грогги». С первого раза он не сумел оформить вынос и чуть было вновь не поспособствовал взятию собственных ворот.

Испания же атаковала значительно больше, но гораздо менее остро. С одной стороны, подопечные де ла Фуэнте в три раза превзошли оппонентов по числу ударов (9:3), но при этом наработали лишь на 0,58 xG. И это говорит о качестве этих попыток. Часть из них была нанесена из-за пределов штрафной, а другие были не очень опасными. Неспособность прорваться через оборонительные редуты итальянцев заставляли двукратных чемпионов мира принимать поспешные решения, но дальние «выстрелы» Родриго, Хесуса Наваса и Альваро Мораты не несли в себе угрозы.

В перерыве оба наставника внесли кадровые изменения. Но если де ла Фуэнте обновил линию нападения, выпустив Марко Асенсио вместо Родриго Морено, то Манчини — оборонительную. Поле покинули два Леонардо — Бонуччи и Спинаццола, а вышли два финалиста ЛЧ в составе «Интера» — Маттео Дармиан и Федерико Димарко. Но зацементировать оборону эти рокировки не помогли. Испания обрушила шквал атак на ворота соперника и могла несколько раз огорчить Доннарумму. Удар Микеля Мерино в упор чудом парировал голкипер, а Морате по традиции не хватило точности. Те же проблемы помешали отличиться и Родри.

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Осознав, что замены не сработали, Манчини продолжил проводить изменения, практически синхронно бросив в бой Федерико Кьезу и Брайана Кристанте. И это помогло не только улучшить качество прессинга, но и в целом выровнять игру. Италия перестала опускаться всё ниже в оборону и постепенно стала создавать что-то впереди. Очередным провалом в обороне Испании вполне мог воспользоваться всё тот же Фраттези, но «выстрелил» аккурат в Унаи Симона.

Де ла Фуэнте попытался ответить и последовательно выпустил четырёх новых исполнителей. Но как и Асенсио, Серхио Каналес с Фабианом Руисом и Ансу Фати буквально «слились» с газоном стадиона «Де Гролс Весте». Исключением стал лишь Хоселу, которому хватило лишь четырёх минут, чтобы стать одним из главных героев матча. После дальнего удара Родри мяч срикошетил об двух защитников Италии и попал к нападающему «Эспаньола», переправившему его в сетку. Офсайда зафиксировано не было, а Испания вышла вперёд за две минуты до окончания основного времени.

Вновь восстановить паритет у номинальных гостей не хватило времени. Подопечные Манчини провели пару атак, но на большее их не хватило. Испания второй раз подряд взяла верх над Италией в полуфинале Лиги наций и пробилась в решающую стадию. Теперь её ждёт встреча с Хорватией, накануне в дополнительное время расправившейся с Нидерландами.