Прими участие в поэтическом марафоне
Узнать больше
#поэZиярусскоголета

Мората: всегда хочу, чтобы Италия побеждала, но не в матчах с Испанией

Короткая ссылка
Нападающий сборной Испании Альваро Мората поделился ожиданиями от полуфинального матча Лиги наций УЕФА с командой Италии.
Мората: всегда хочу, чтобы Италия побеждала, но не в матчах с Испанией
  • Gettyimages.ru

«Я всегда хочу, чтобы Италия побеждала, когда она играет с другими командами. Но когда мы играем против них, нет ни семьи, ни друзей. Это важнейший матч, в котором важна только победа», — сказал Мората на пресс-конференции.

Полуфинальный матч между командами пройдёт 15 июня. Начало — в 21:45 мск. Победитель встречи сыграет в финале Лиги наций с командой Хорватии, которая накануне обыграла сборную Нидерландов со счётом 4:2.

Ранее сообщалось, что сборная Нидерландов впервые за 118 лет пропустила четыре гола в домашнем матче.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить