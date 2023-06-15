Мората: всегда хочу, чтобы Италия побеждала, но не в матчах с Испанией

Нападающий сборной Испании Альваро Мората поделился ожиданиями от полуфинального матча Лиги наций УЕФА с командой Италии.

«Я всегда хочу, чтобы Италия побеждала, когда она играет с другими командами. Но когда мы играем против них, нет ни семьи, ни друзей. Это важнейший матч, в котором важна только победа», — сказал Мората на пресс-конференции.

Полуфинальный матч между командами пройдёт 15 июня. Начало — в 21:45 мск. Победитель встречи сыграет в финале Лиги наций с командой Хорватии, которая накануне обыграла сборную Нидерландов со счётом 4:2.

Ранее сообщалось, что сборная Нидерландов впервые за 118 лет пропустила четыре гола в домашнем матче.