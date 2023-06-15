Манчини: для Италии важно выиграть трофей Лиги наций

Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини поделился ожиданиями от полуфинала Лиги наций УЕФА с командой Испании.

«Мы ожидаем, что молодёжь будет играть в хороший футбол. Эти игроки молоды, им требуется время и практика. Важно выиграть этот трофей, в том числе и потому, что мы уже второй раз участвуем в финальном турнире», — сказал тренер на пресс-конференции.

Полуфинальный матч между командами пройдёт 15 июня. Начало — в 21:45. Победитель матча сыграет в финале Лиги наций с командой Хорватии, которая обыграла сборную Нидерландов со счётом 4:2.

Ранее сообщалось, что сборная Нидерландов впервые за 118 лет пропустила четыре гола в домашнем матче.