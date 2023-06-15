Отсроченный приговор: Нидерланды спаслись в основное время, но проиграли Хорватии в полуфинале Лиги наций

Хорватия обыграла Нидерланды и вышла в финал третьего розыгрыша Лиги наций. Хозяева открыли счёт в конце первого тайма благодаря точному удару Дониэлла Малена. Однако подопечные Златко Далича во второй половине перехватили инициативу и не только отыгрались, но и повели. Сначала Андрей Крамарич реализовал пенальти, а затем Марио Пашалич замкнул прострел с фланга. Но на 96-й минуте Ноа Ланг в заключительной атаке сумел восстановить паритет и перевести матч в дополнительное время. Его главным героем стал вышедший на замену Бруно Петкович. Сначала он забил сам издали, а затем заработал 11-метровый, который реализовал Лука Модрич.

Финал четырёх Лиги наций стал последним крупным турниром перед завершением сложного яркого сезона, включившего в себя чемпионат мира в Катаре. Сильнейшие европейские сборные имели возможность уйти в отпуск на мажорной ноте. В первой паре предстояло сойтись Нидерландам и Хорватии.

Определить в ней фаворита было крайне затруднительно. С одной стороны, решающие матчи соревнования проходили как раз в Нидерландах, и оранжевые горели желанием добиться успеха. Тем более четыре года назад они добрались до решающего противостояния, но уступили Португалии.

С другой, хозяева подходили к встрече не в лучшей форме. Во-первых, они крайне неудачно стартовали в квалификации Евро-2024, пропустив четыре безответных мяча от Франции. Во-вторых, из-за травм не могли помочь команде два лидера: лучший бомбардир Мемфис Депай и ведущий защитник Маттейс Де Лигт. К тому же возникали вопросы по готовности Натана Аке и Дензела Дюмфриса, которые всего несколько дней назад провели тяжелейший финал Лиги чемпионов.

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Гости также не обошлись без потерь, но они оказались не столь серьёзными. Выбыли из строя ключевой центральный защитник Йошко Гвардиол и форвард Марко Ливайя. Все остальные звёзды находились в строю, в том числе незаменимый Лука Модрич, в свои 37 лет продолжающий помогать национальной команде. Для него данный турнир вполне мог стать последним в её составе. Во всяком случае перед встречей он заявил, что уже принял решение, но пока не хочет говорить о нём. Таким образом, для легенды и капитана «шашечных» это была с большой долей вероятности последняя возможность завоевать трофей в составе сборной.

Что касается ростера оранжевых, пару Вирджилу ван Дейку в центре обороны неожиданно составил молодой Лютсхарел Гертрейда, лишь в марте дебютировавший в составе. На флангах, несмотря на усталость, расположились Аке и Думфрис. А Депая на острие атаки заменил Коди Гакпо. У хорватов место Гвардиола в обороне занял Йосип Шутало, а в остальном обошлось без сюрпризов.

Несмотря на проблемы нидерландцы с первых минут завладели инициативой и пошли вперёд при поддержке заполнивших до отказа «Де Кёйп» болельщиков. Вот только долгое время в атаке у них не получалось ничего. Гости в полном составе расположились на своей половине и перекрыли все зоны на подходе к штрафной.

В результате проникать внутрь подопечным Кумана практически не удавалось. Дониэлл Мален и Чави Симонс не получали пространства на флангах, хотя вперёд регулярно подключались Аке и Думфрис. А высокий Мален вовсе пребывал без мяча и вынужден был опускаться за ним едва ли не к центральной линии.

Впрочем, «шашечные» у чужих ворот тоже не создали ничего. Их контрвыпадам явно не хватало скорости, да и экспериментальная пара ван Дейк — Гертрейда справлялась со своей задачей. Капитан страховал юного партнёра, и сам он действовал не по годам уверенно и надёжно. В результате запомнился лишь неточный выстрел Андрея Крамарича из пределов штрафной. Форвард таким образом завершил вторую волну атаки после подачи очередного корнера.

У хозяев же ближе к перерыву стали проходить быстрые атаки. Первым звоночком оказался выход Тёна Копмейнерса почти один на один с Домиником Ливаковичем. Шутало в последний миг бросился в отчаянный подкат, и оппонент отправил снаряд выше.

Но спустя две минуты Нидерланды всё же открыли счёт. У них, наконец, получилось взломать фланг обороны соперника, и защита сразу посыпалась. Они разыграли великолепную комбинацию на левом краю с участием подключившегося Аке, отрезав сразу пятерых человек, а Матс Виффер нашёл передачей в штрафной Малена. Возрастной Домагой Вида не успел накрыть нападающего, и тот точно пробил в дальний.

К чести хорватов, они рук не отпустили и во второй половине противостояния вернулись в игру. Во многом это удалось благодаря действиям опытных исполнителей в середине поля. Очень хорош был и Модрич, который управлял всей игрой с позиции «десятки».

Уже на 49-й минуте счёт мог сравнивать Лука Иванушец, который убежал вперёд в быструю атаку, обыграл Гертрейду и немного не попал в дальнюю девятку. А вскоре гости заработали пенальти. И вновь на первый план вышел капитан. Получив мяч на входе в штрафную, он грамотно укрыл его от пришедшего на помощь Гакпо и упал на газон. Рефери сразу же указал на «точку». Пусть касание было минимальным, Лука на опыте прочувствовал момент. А одиннадцатиметровый уверенно реализовал Андрей Крамарич.

Забив, подопечные Златко Далича продолжали владеть инициативой, хотя позволяли сопернику периодически убегать в опасные контратаки. Например, Виффер из-за пределов штрафной пробил немного выше, а Гакпо после отличной подачи справа — точно в руки вратарю.

Но когда казалось, что всё идёт к дополнительному времени, действующие бронзовые призёры первенства планеты вышли вперёд. На этот раз у них получился образцовый контрвыпад, а соперники провалились в обороне. Думфрис позволил Иванушецу спокойно выполнить подачу от левого края штрафной, а ван Дейк и Копмейнерс лишь наблюдали за тем, как Марио Пашалич, открывшись между ними, отправляет снаряд в дальний.

Однако у «оранжевых» оставалось достаточно времени и они начали затяжной штурм. Куман также поспособствовал этому, бросив в бой Ваута Вегорста, Жоржиньо Вейналдума, Стивена Бергвейна и Ноа Ланга. Вплоть до окончания основного времени гости держались, но когда судья добавил шесть минут, окончательно прижались к воротам.

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Поначалу фортуна была на их стороне. Так, Гакпо из убойной позиции из пределов штрафной не попал низом в дальний. А затем Аке отправил мяч прямо в руки Ливаковичу. И всё же хозяева спаслись, причём сделали это на последней минуте. А отличился футболист, вышедший на замену незадолго до того. Ланг воспользовался серией отскоков и отправил снаряд в сетку без шансов для голкипера — 2:2.

Другая команда, оказавшись в такой ситуации, могла бы рассыпаться, но только не опытные хорваты. Далич тут же бросил в бой Бруно Петковича вместо Шутало, и его подопечные снова пошли вперёд. Тем не менее, возникло ощущение, что коллективы всё же согласятся на ничью и не станут лишний раз рисковать.

Тем неожиданней оказался потрясающий гол как раз свежего Петковича. Едва появившись на поле, он метров с 25-ти выстрелил точно в ближний угол. Крайне неудачно в данном эпизоде сыграл и Юстин Бейло, который оказался не готов к этому удару и не дотянулся до мяча.

Пропустив, «оранжевые» вынуждены были раскрываться и идти вперёд, чем соперники с удовольствием пользовались. А сил на то, чтобы организовать ещё один штурм, не осталось. Хорваты, напротив, могли увеличить преимущество в счёте. Например, Перишич на 114-й минуте, уже обыграв вратаря, чудом пробил в перекладину. Окончательно же всё стало ясно после того, как Петкович заработал пенальти, а Модрич его реализовал. Более того Бруно успел и оформить дубль, но судья отменил гол из-за нарушения правил.

Таким образом, хорваты впервые в своей истории пробились в финал Лиги наций, где померятся силами с победителем пары Испания — Италия. Нидерландцы же вновь не сумели завоевать почётный трофей и довольствуются лишь сражением за бронзовые медали.