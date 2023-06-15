Отсроченный приговор: Нидерланды спаслись в основное время, но проиграли Хорватии в полуфинале Лиги наций
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Финал четырёх Лиги наций стал последним крупным турниром перед завершением сложного яркого сезона, включившего в себя чемпионат мира в Катаре. Сильнейшие европейские сборные имели возможность уйти в отпуск на мажорной ноте. В первой паре предстояло сойтись Нидерландам и Хорватии.
Определить в ней фаворита было крайне затруднительно. С одной стороны, решающие матчи соревнования проходили как раз в Нидерландах, и оранжевые горели желанием добиться успеха. Тем более четыре года назад они добрались до решающего противостояния, но уступили Португалии.
С другой, хозяева подходили к встрече не в лучшей форме. Во-первых, они крайне неудачно стартовали в квалификации Евро-2024, пропустив четыре безответных мяча от Франции. Во-вторых, из-за травм не могли помочь команде два лидера: лучший бомбардир Мемфис Депай и ведущий защитник Маттейс Де Лигт. К тому же возникали вопросы по готовности Натана Аке и Дензела Дюмфриса, которые всего несколько дней назад провели тяжелейший финал Лиги чемпионов.
Гости также не обошлись без потерь, но они оказались не столь серьёзными. Выбыли из строя ключевой центральный защитник Йошко Гвардиол и форвард Марко Ливайя. Все остальные звёзды находились в строю, в том числе незаменимый Лука Модрич, в свои 37 лет продолжающий помогать национальной команде. Для него данный турнир вполне мог стать последним в её составе. Во всяком случае перед встречей он заявил, что уже принял решение, но пока не хочет говорить о нём. Таким образом, для легенды и капитана «шашечных» это была с большой долей вероятности последняя возможность завоевать трофей в составе сборной.
Что касается ростера оранжевых, пару Вирджилу ван Дейку в центре обороны неожиданно составил молодой Лютсхарел Гертрейда, лишь в марте дебютировавший в составе. На флангах, несмотря на усталость, расположились Аке и Думфрис. А Депая на острие атаки заменил Коди Гакпо. У хорватов место Гвардиола в обороне занял Йосип Шутало, а в остальном обошлось без сюрпризов.
Несмотря на проблемы нидерландцы с первых минут завладели инициативой и пошли вперёд при поддержке заполнивших до отказа «Де Кёйп» болельщиков. Вот только долгое время в атаке у них не получалось ничего. Гости в полном составе расположились на своей половине и перекрыли все зоны на подходе к штрафной.
В результате проникать внутрь подопечным Кумана практически не удавалось. Дониэлл Мален и Чави Симонс не получали пространства на флангах, хотя вперёд регулярно подключались Аке и Думфрис. А высокий Мален вовсе пребывал без мяча и вынужден был опускаться за ним едва ли не к центральной линии.
Впрочем, «шашечные» у чужих ворот тоже не создали ничего. Их контрвыпадам явно не хватало скорости, да и экспериментальная пара ван Дейк — Гертрейда справлялась со своей задачей. Капитан страховал юного партнёра, и сам он действовал не по годам уверенно и надёжно. В результате запомнился лишь неточный выстрел Андрея Крамарича из пределов штрафной. Форвард таким образом завершил вторую волну атаки после подачи очередного корнера.
У хозяев же ближе к перерыву стали проходить быстрые атаки. Первым звоночком оказался выход Тёна Копмейнерса почти один на один с Домиником Ливаковичем. Шутало в последний миг бросился в отчаянный подкат, и оппонент отправил снаряд выше.
Но спустя две минуты Нидерланды всё же открыли счёт. У них, наконец, получилось взломать фланг обороны соперника, и защита сразу посыпалась. Они разыграли великолепную комбинацию на левом краю с участием подключившегося Аке, отрезав сразу пятерых человек, а Матс Виффер нашёл передачей в штрафной Малена. Возрастной Домагой Вида не успел накрыть нападающего, и тот точно пробил в дальний.
К чести хорватов, они рук не отпустили и во второй половине противостояния вернулись в игру. Во многом это удалось благодаря действиям опытных исполнителей в середине поля. Очень хорош был и Модрич, который управлял всей игрой с позиции «десятки».
Уже на 49-й минуте счёт мог сравнивать Лука Иванушец, который убежал вперёд в быструю атаку, обыграл Гертрейду и немного не попал в дальнюю девятку. А вскоре гости заработали пенальти. И вновь на первый план вышел капитан. Получив мяч на входе в штрафную, он грамотно укрыл его от пришедшего на помощь Гакпо и упал на газон. Рефери сразу же указал на «точку». Пусть касание было минимальным, Лука на опыте прочувствовал момент. А одиннадцатиметровый уверенно реализовал Андрей Крамарич.
Забив, подопечные Златко Далича продолжали владеть инициативой, хотя позволяли сопернику периодически убегать в опасные контратаки. Например, Виффер из-за пределов штрафной пробил немного выше, а Гакпо после отличной подачи справа — точно в руки вратарю.
Но когда казалось, что всё идёт к дополнительному времени, действующие бронзовые призёры первенства планеты вышли вперёд. На этот раз у них получился образцовый контрвыпад, а соперники провалились в обороне. Думфрис позволил Иванушецу спокойно выполнить подачу от левого края штрафной, а ван Дейк и Копмейнерс лишь наблюдали за тем, как Марио Пашалич, открывшись между ними, отправляет снаряд в дальний.
Однако у «оранжевых» оставалось достаточно времени и они начали затяжной штурм. Куман также поспособствовал этому, бросив в бой Ваута Вегорста, Жоржиньо Вейналдума, Стивена Бергвейна и Ноа Ланга. Вплоть до окончания основного времени гости держались, но когда судья добавил шесть минут, окончательно прижались к воротам.
Поначалу фортуна была на их стороне. Так, Гакпо из убойной позиции из пределов штрафной не попал низом в дальний. А затем Аке отправил мяч прямо в руки Ливаковичу. И всё же хозяева спаслись, причём сделали это на последней минуте. А отличился футболист, вышедший на замену незадолго до того. Ланг воспользовался серией отскоков и отправил снаряд в сетку без шансов для голкипера — 2:2.
Другая команда, оказавшись в такой ситуации, могла бы рассыпаться, но только не опытные хорваты. Далич тут же бросил в бой Бруно Петковича вместо Шутало, и его подопечные снова пошли вперёд. Тем не менее, возникло ощущение, что коллективы всё же согласятся на ничью и не станут лишний раз рисковать.
Тем неожиданней оказался потрясающий гол как раз свежего Петковича. Едва появившись на поле, он метров с 25-ти выстрелил точно в ближний угол. Крайне неудачно в данном эпизоде сыграл и Юстин Бейло, который оказался не готов к этому удару и не дотянулся до мяча.
Пропустив, «оранжевые» вынуждены были раскрываться и идти вперёд, чем соперники с удовольствием пользовались. А сил на то, чтобы организовать ещё один штурм, не осталось. Хорваты, напротив, могли увеличить преимущество в счёте. Например, Перишич на 114-й минуте, уже обыграв вратаря, чудом пробил в перекладину. Окончательно же всё стало ясно после того, как Петкович заработал пенальти, а Модрич его реализовал. Более того Бруно успел и оформить дубль, но судья отменил гол из-за нарушения правил.
Таким образом, хорваты впервые в своей истории пробились в финал Лиги наций, где померятся силами с победителем пары Испания — Италия. Нидерландцы же вновь не сумели завоевать почётный трофей и довольствуются лишь сражением за бронзовые медали.