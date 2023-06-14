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Модрич рассказал о желании выиграть Лигу наций со сборной Хорватии

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Полузащитник сборной Хорватии Лука Модрич высказался о Лиге наций в сезоне-2023/24.
Модрич рассказал о желании выиграть Лигу наций со сборной Хорватии
  • Gettyimages.ru

«Было бы потрясающе выиграть трофей в составе сборной Хорватии. Это стало бы воплощением мечты. Мы добились удивительных результатов на двух последних чемпионатах мира, но завоевание трофея стало было бы новым громким успехом», — цитирует Модрича сайт УЕФА.

Сборная Хорватии в финале чемпионата мира в России уступила команде Франции. На следующем мундиале в Катаре подопечные Златко Далича стали бронзовыми призёрами.

В первом туре Лиги наций команда сыграет с Нидерландами. Матч пройдёт 14 июня. Начало — в 21:45 по мск.

Ранее сообщалось, что Модрич не хочет уходить из «Реала».

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