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Cadena SER: главный тренер сборной Испании по футболу может быть уволен

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Главный тренер сборной Испании Луис де ла Фуэнте может покинуть свою должность в ближайшее время.
Cadena SER: главный тренер сборной Испании по футболу может быть уволен
  • Gettyimages.ru

Как сообщает Cadena SER, будущее специалиста на посту зависит от выступления сборной Испании в Лиге наций в середине июня.

По информации источника, де ла Фуэнте не довольны в Королевской федерации футбола Испании и футболисты национальной команды.

Де ла Фуэнте с 2018 года возглавлял молодёжную сборную Испании. Под его руководством команда в 2019 году стала чемпионом Европы. Вместе с олимпийской сборной Испании тренер стал серебряным призёром Игр в Токио. Де ла Фуэнте возглавил основную сборную в январе 2023 года.

Ранее де ла Фуэнте высказался о поражении от команды Шотландии в матче второго тура квалификации Евро-2024.

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