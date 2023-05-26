Cadena SER: главный тренер сборной Испании по футболу может быть уволен

Главный тренер сборной Испании Луис де ла Фуэнте может покинуть свою должность в ближайшее время.

Как сообщает Cadena SER, будущее специалиста на посту зависит от выступления сборной Испании в Лиге наций в середине июня.

По информации источника, де ла Фуэнте не довольны в Королевской федерации футбола Испании и футболисты национальной команды.

Де ла Фуэнте с 2018 года возглавлял молодёжную сборную Испании. Под его руководством команда в 2019 году стала чемпионом Европы. Вместе с олимпийской сборной Испании тренер стал серебряным призёром Игр в Токио. Де ла Фуэнте возглавил основную сборную в январе 2023 года.

Ранее де ла Фуэнте высказался о поражении от команды Шотландии в матче второго тура квалификации Евро-2024.