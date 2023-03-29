Главный тренер сборной Испании — о поражении от Шотландии: нам есть куда расти

Главный тренер сборной Испании Луис де ла Фуэнте высказался о поражении от команды Шотландии в матче второго тура квалификации Евро-2024.

«Мы сделали много правильных вещей для достижения результата. Нам есть куда расти. Самое главное — сделать позитивный вывод, а потом посмотреть, что пошло не так.

Это был очень сложный и трудный матч. Мы делали то, над чем работали, но нас наказали в двух моментах. Мы создавали моменты», — приводит слова Фуэнте As.

Встреча на стадионе «Хэмпден Парк» завершилась со счётом 2:0.

Шотландия расположилась на втором месте группы А с тремя очками.

Ранее сборная Грузии сыграла вничью с Норвегией в матче группового этапа отборочного турнира чемпионата Европы по футболу 2024 года.