Главный тренер сборной Испании — о поражении от Шотландии: нам есть куда расти
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«Мы сделали много правильных вещей для достижения результата. Нам есть куда расти. Самое главное — сделать позитивный вывод, а потом посмотреть, что пошло не так.
Это был очень сложный и трудный матч. Мы делали то, над чем работали, но нас наказали в двух моментах. Мы создавали моменты», — приводит слова Фуэнте As.
Встреча на стадионе «Хэмпден Парк» завершилась со счётом 2:0.
Шотландия расположилась на втором месте группы А с тремя очками.
Ранее сборная Грузии сыграла вничью с Норвегией в матче группового этапа отборочного турнира чемпионата Европы по футболу 2024 года.