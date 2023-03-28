Грузия и Норвегия сыграли вничью в матче отбора Евро-2024

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Сборная Грузии сыграла вничью с Норвегией в матче первого тура группового этапа отборочного турнира чемпионата Европы по футболу 2024 года.
Грузия и Норвегия сыграли вничью в матче отбора Евро-2024
  • AP
  • © Zurab Tsertsvadze

Матч группы А прошёл в Батуми на стадионе «Батуми Арена» и завершился со счётом 1:1.

У Грузии гол забил Жорж Микаутадзе. В составе Норвегии отличился Александр Сёрлот.

В следующем матче Норвегия сыграет с Шотландией, а Грузия встретится с Испанией.

Матч группы А Шотландия — Испания состоится в 21:45 мск.

Расстановка в группе А следующая: Испания (три очка), Шотландия (три), Грузия (одно), Норвегия (одно), Кипр (ноль).

Ранее дубль Влаховича принёс Сербии победу над Черногорией в отборе Евро-2024.

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