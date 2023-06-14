Модрич принял решение по поводу своего будущего в сборной Хорватии

Полузащитник сборной Хорватии Лука Модрич высказался о своём будущем в национальной команде.

«Всегда получаю удовольствие от игры за сборную. Всё это дарит радостные эмоции. Пока я могу помогать команде, нет причин не быть в её составе. Я уже принял решение о своём будущем в сборной, но пока не хочу его раскрывать», — цитирует игрока пресс-служба УЕФА.

Сборная Хорватии в финале чемпионата мира в России — 2018 уступила команде Франции. На следующем мундиале в Катаре в 2022 году подопечные Златко Далича стали бронзовыми призёрами.

В первом туре Лиги наций команда сыграет с Нидерландами. Матч пройдёт 14 июня. Начало — в 21:45 по мск.

Ранее Модрич рассказал о желании выиграть Лигу наций со сборной Хорватии.