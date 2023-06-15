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Хорватия победила Нидерланды и вышла в финал Лиги наций УЕФА

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Сборная Хорватии по футболу в гостях нанесла поражение команде Нидерландов в матче 1/2 финала Лиги наций УЕФА.

Игра 1/2 финала на стадионе «Де Кёйп» в Роттердаме завершилась со счётом 4:2 в пользу хорватской сборной.

В составе подопечных Златко Далича мячи забили Андрей Крамарич, Марио Пашалич, Бруно Петкович и Лука Модрич. У сборной Нидерландов отличился Дониэлл Мален и Ноа Ланг.

Таким образом, Хорватия вышла в финал Лиги наций, где сыграет с победителем встречи Италия — Испания.

Ранее Модрич принял решение по поводу своего будущего в сборной Хорватии.

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