Хорватия победила Нидерланды и вышла в финал Лиги наций УЕФА

Сборная Хорватии по футболу в гостях нанесла поражение команде Нидерландов в матче 1/2 финала Лиги наций УЕФА.

Игра 1/2 финала на стадионе «Де Кёйп» в Роттердаме завершилась со счётом 4:2 в пользу хорватской сборной.

В составе подопечных Златко Далича мячи забили Андрей Крамарич, Марио Пашалич, Бруно Петкович и Лука Модрич. У сборной Нидерландов отличился Дониэлл Мален и Ноа Ланг.

Таким образом, Хорватия вышла в финал Лиги наций, где сыграет с победителем встречи Италия — Испания.

Ранее Модрич принял решение по поводу своего будущего в сборной Хорватии.