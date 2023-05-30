«Решили не ломать график клубам»: РФС не будет проводить в июне сборы национальной команды

Российский футбольный союз отменил сборы национальной команды в июне. Изначально планировалось в этот период провести товарищескую встречу со сборной Камеруна. Однако в последний момент камерунцы отказались от поездки в Москву. Как отметили в РФС, другие соперники предлагали даты, которые неудобны клубам РПЛ: им пришлось бы корректировать подготовку к сезону.

Национальная команда России по футболу не будет проводить товарищеские матчи, а вместе с ними и учебно-тренировочный сбор в июне. Об этом во вторник, 30 мая, официально заявили в РФС.

Как отмечается в сообщении на сайте организации, летний график потенциальных соперников не позволяет провести контрольную игру в удобные даты, поэтому принято решение не ломать программу подготовки клубов к сезону. Таким образом, в следующий раз тренерский штаб под руководством Валерия Карпина встретится с игроками уже в сентябре.

Безусловно, все планы сломал отказ сборной Камеруна приезжать в Москву. В РФС изначально вели переговоры с Самюэлем Это′О, который в данный момент возглавляет футбольную федерацию и в то же время хорошо знаком с Россией по выступлениям за «Анжи». Планировалось, что встреча состоится 15 июня в «Лужниках». Однако в спортивные дела вновь вмешалась политика: по информации «Спорт-Экспресса», отправиться в столицу африканцам запретило правительство.

«У нас были предварительные договорённости о товарищеском матче со сборной Камеруна, однако они в последний момент отказались от игры. Переговоры о международных матчах сопряжены с объективными сложностями, связанными с внешнеполитической ситуацией», — объяснил генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов.

По его словам, у сборной России был запасной вариант: существовала возможность провести товарищеский матч с другой командой 20 июня, но дата оказалась неудобной для клубов РПЛ.

«Игра заставила бы целый ряд команд корректировать свои программы подготовки к сезону. После обсуждения ситуации с тренерским штабом сборной и клубами мы решили дать им спокойно подготовиться к сезону и не ломать их графики», — приводит слова Митрофанова пресс-служба РФС.

При этом, по мнению Валерия Карпина, в нынешней ситуации, когда у сборной России отсутствует возможность проводить официальные матчи, а у кандидатов завершился сезон, это решение выглядит разумным.

«Игроки смогут полноценно подготовиться к новому чемпионату, а клубы, в свою очередь, не будут менять свои планы в межсезонье», — подчеркнул специалист в интервью ТАСС.

Согласен с Карпиным и почётный президент РФС Вячеслав Колосков. По его словам, тренировочные мероприятия без контрольных встреч не имеют никакого смысла.

«Какие сборы могут быть во время отпуска футболистов? Никакой игры нет всё равно. Люди в отпуск уже билеты взяли, плавки приготовили, а вы их на сборы забираете. Абсолютно правильное решение. Раз отменили, значит, минусом для команды это не станет», — заявил Колосков «Матч ТВ».

В то же время теперь некоторые специалисты считают неправильным решение РФС проигнорировать чемпионат CAFA, на который приглашали россиян. Турнир планируют провести с 9 по 21 июня. Выступить на нём должны команды Ирана, Узбекистана, Киргизии, Таджикистана, Туркменистана и Афганистана. Отказ от участия тогда объяснили большой нагрузкой на футболистов.

Кроме того, тренерский штаб смущали погодные условия в Бишкеке и Ташкенте летом, а также поля, на которых пришлось бы играть уставшим после длинного сезона футболистам. В совокупности всё это могло привести к ненужным никому травмам. Однако в итоге сборная России осталась в июне и без турнира, и без товарищеского матча.

Остаётся надеяться, что в сентябре национальная команда наверстает упущенное. Уже заявили о желании провести контрольные встречи с подопечными Валерия Карпина в Индонезии и Гане. Ведутся переговоры и с Федерацией футбола Кот-д’Ивуара, однако речь идёт уже о следующем годе.

«Мы сотрудничаем и общаемся с РФС, однако матч между нашей сборной и командой России в этом году невозможен — все игры у нас запланированы. Посмотрим, как всё сложится в будущем. Мы открыты к диалогу», — заявил Sport24 глава организации Идрисс Диалло.

Не против взять реванш и сборная Ирака, которую национальная команда в марте обыграла со счётом 2:0. Однако пока переговоры по поводу нового спарринга не ведутся. Как объяснил пресс-секретарь команды Мохаммед Имад, коллектив осенью будет участвовать в товарищеском турнире вместе с Иорданией, Ираном и Катаром.

«Федерация Футбола Ирака рассматривала проведение товарищеского матча между сборными Ирака и России в День ФИФА, 7 сентября, но всё осталось на стадии интересов», — отметил он.