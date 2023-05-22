Источник: ФИФА продлит разрешение приостанавливать контракты с клубами РПЛ для легионеров

Международная федерация футбола (ФИФА) в скором времени объявит о решении продлить разрешение иностранным игрокам приостанавливать контракты с клубами Российской премьер-лиги (РПЛ).

По информации Telegram-канала «Мутко против», приостанавливать контракты с российскими клубами легионеры смогут как минимум до конца июня 2024 года. Данное правило не будет распространяться на футболистов, которые подписали соглашения с клубами РПЛ начиная с лета 2022 года.

ФИФА и УЕФА отстранили российские клубы и сборные от участия в международных турнирах из-за ситуации на Украине.

Ранее в сборной России ответили на вопрос о возможном сопернике в июне.