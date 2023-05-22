Прими участие в поэтическом марафоне
Узнать больше
#поэZиярусскоголета

Источник: ФИФА продлит разрешение приостанавливать контракты с клубами РПЛ для легионеров

Короткая ссылка
Международная федерация футбола (ФИФА) в скором времени объявит о решении продлить разрешение иностранным игрокам приостанавливать контракты с клубами Российской премьер-лиги (РПЛ).
Источник: ФИФА продлит разрешение приостанавливать контракты с клубами РПЛ для легионеров
  • Legion-Media

По информации Telegram-канала «Мутко против», приостанавливать контракты с российскими клубами легионеры смогут как минимум до конца июня 2024 года. Данное правило не будет распространяться на футболистов, которые подписали соглашения с клубами РПЛ начиная с лета 2022 года.

ФИФА и УЕФА отстранили российские клубы и сборные от участия в международных турнирах из-за ситуации на Украине.

Ранее в сборной России ответили на вопрос о возможном сопернике в июне.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить