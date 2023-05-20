В сборной России ответили на вопрос о возможном сопернике в июне

Тренер сборной России Николай Писарев высказался о возможном будущем сопернике национальной команды.

«Мне всё так же известно, как и вам. Прорабатываются ли какие-то варианты? Прорабатываются. В РФС есть отдел международный, который занимается поиском команд. Ждём объявлений. Известна только дата — дата ФИФА», — цитирует Писарева «Спорт-Экспресс».

По информации СМИ, сборная России может провести товарищеский матч с командой Камеруна 15 июня в Москве.

ФИФА и УЕФА отстранили российские клубы и сборные от участия в международных турнирах из-за ситуации на Украине.

Ранее Александр Дюков заявил, что РФС ведёт переговоры о домашнем матче сборной России в июне.