В сборной России ответили на вопрос о возможном сопернике в июне
- РИА Новости
«Мне всё так же известно, как и вам. Прорабатываются ли какие-то варианты? Прорабатываются. В РФС есть отдел международный, который занимается поиском команд. Ждём объявлений. Известна только дата — дата ФИФА», — цитирует Писарева «Спорт-Экспресс».
По информации СМИ, сборная России может провести товарищеский матч с командой Камеруна 15 июня в Москве.
ФИФА и УЕФА отстранили российские клубы и сборные от участия в международных турнирах из-за ситуации на Украине.
Ранее Александр Дюков заявил, что РФС ведёт переговоры о домашнем матче сборной России в июне.