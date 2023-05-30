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В РФС заявили, что сложности в переговорах по матчам сборной связаны с внешней политикой

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Генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов высказался о переговорах по матчам национальной команды.
В РФС заявили, что сложности в переговорах по матчам сборной связаны с внешней политикой
  • РИА Новости

«У РФС были предварительные договорённости о товарищеском матче со сборной Камеруна, однако камерунцы в последний момент отказались от игры. Переговоры о международных матчах сопряжены с объективными сложностями, связанными с внешнеполитической ситуацией», — приводит слова Митрофанова пресс-служба РФС.

Он также подчеркнул, что у организации была возможность договориться с другой командой провести матч 20 июня. По его словам, в данную дату игра национальной команды заставила бы клубы РПЛ задуматься о корректировке программ подготовки к сезону-2023/24.

Напомним, что ФИФА и УЕФА отстранили российские клубы и сборные от участия в международных турнирах из-за ситуации на Украине.

Ранее сборная России обыграла команду Киргизии на турнире развития УЕФА.

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