В РФС заявили, что сложности в переговорах по матчам сборной связаны с внешней политикой

Генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов высказался о переговорах по матчам национальной команды.

«У РФС были предварительные договорённости о товарищеском матче со сборной Камеруна, однако камерунцы в последний момент отказались от игры. Переговоры о международных матчах сопряжены с объективными сложностями, связанными с внешнеполитической ситуацией», — приводит слова Митрофанова пресс-служба РФС.

Он также подчеркнул, что у организации была возможность договориться с другой командой провести матч 20 июня. По его словам, в данную дату игра национальной команды заставила бы клубы РПЛ задуматься о корректировке программ подготовки к сезону-2023/24.

Напомним, что ФИФА и УЕФА отстранили российские клубы и сборные от участия в международных турнирах из-за ситуации на Украине.

Ранее сборная России обыграла команду Киргизии на турнире развития УЕФА.