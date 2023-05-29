Сборная России обыграла команду Киргизии на турнире развития УЕФА

Сборная России до 16 лет нанесла разгромное поражение команде Киргизии в матче третьего тура турнира развития Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

Встреча завершилась со счетом 14:0 в Волгограде.

Покер оформил Вадим Ливаднов (11-я, 21-я, 36-я и 58-я минуты), хет-триком отметился Александр Бекетов (12-я, 15-я, 39-я), дубль в активе Матвея Иванова (18-я, 67-я). Также мячи забили Артём Хмарин (49-я), Максим Воронов (65-я), Егор Комельков (74-я), Павел Голубков (81-я) и Евгений Аксёнов (90-я).

В первых двух турах сборная России разгромила команду Казахстана (5:0) и проиграла сборной Белоруссии (1:3).

В марте 2022 года УЕФА отстранил российские команды от участия в международных соревнованиях под эгидой организации на сезон-2022/23 из-за событий на Украине.

Ранее юношеская сборная России по футболу потерпела поражение от команды Белоруссии в матче на турнире развития УЕФА.