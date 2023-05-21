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Камерунский нападающий «Динамо» готов сыграть в матче со сборной России

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Нападающий «Динамо» Николя Муми Нгамалё высказался о возможном товарищеском матче между сборными России и Камеруна.
Камерунский нападающий «Динамо» готов сыграть в матче со сборной России
  • Gettyimages.ru

«Слышал о том, что может пройти матч между сборными Камеруна и России. Чувствую, что это будет хорошая игра. Я готов быть в команде. Но игра с Россией ещё не подтверждена», — цитирует Нгамалё СЭ.

По информации СМИ, сборная России может провести товарищеский матч с командой Камеруна 15 июня в Москве.

ФИФА и УЕФА отстранили российские клубы и сборные от участия в международных турнирах из-за ситуации на Украине.

Ранее Александр Дюков заявил, что РФС ведёт переговоры о домашнем матче сборной России в июне.

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