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Карпин назвал разумным решение об отмене июньского сбора национальной команды

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Главный тренер сборной России Валерий Карпин высказался об отмене июньского сбора национальной команды.
Карпин назвал разумным решение об отмене июньского сбора национальной команды
  • РИА Новости

«В нынешней ситуации, когда мы не готовимся к официальным матчам и когда у кандидатов в национальную сборную завершился сезон, это решение выглядит разумным. Игроки смогут полноценно подготовиться к новому сезону, а клубы... не будут менять свои планы в межсезонье», — приводит слова Карпина ТАСС.

30 мая стало известно, что следующий учебно-тренировочный сбор сборная России проведёт осенью. Данное решение было принято после консультаций с тренерским штабом сборной и клубами, делегирующими в команду наибольшее количество футболистов.

В марте сборная России провела товарищеские матчи с командами Ирана (1:1) и Ирака (2:0).

Напомним, что подопечные Валерия Карпина не принимают участия в международных турнирах из-за отстранения ФИФА и УЕФА.

Ранее Зиньковский назвал Карпина требовательным тренером.

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