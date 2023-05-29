Червиченко сравнил удаление «Арсеналом» поста об Аршавине с шизофренией

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко высказался о ситуации, когда «Арсенал» удалил пост с поздравлением Андрея Аршавина с днём рождения в социальных сетях.

«Англия является максимально русофобским местом. В «Арсенале» есть приличные люди, а те, кто даёт такие директивы, находятся в стадии шизофрении», — приводит слова Червиченко РИА Новости.

Пресс-служба лондонского клуба изначально выложила в социальных сетях видео, как россиянин забил четыре мяча «Ливерпулю» на «Энфилде», и поздравила футболиста с днём рождения. Позже пост был удалён из-за комментариев с критикой со стороны украинских пользователей.

29 мая Аршавину исполнилось 42 года. Он выступал за лондонский клуб с 2009 по 2013 год.

Ранее сборная России обратилась к «Арсеналу» после удаления поста c Аршавиным.