Сборная России обратилась к «Арсеналу» после удаления поста c Аршавиным
«Вы можете удалить пост, но вы не можете стереть вашу историю», — говорится в сообщении в социальных сетях.
Пресс-служба лондонского клуба изначально выложила в социальных сетях видео, как россиянин забил четыре мяча «Ливерпулю» на «Энфилде», и поздравила футболиста с днём рождения. Позже пост был удалён из-за комментариев с критикой со стороны украинских пользователей.
29 мая Аршавину исполнилось 42 года. Он выступал за лондонский клуб с 2009 по 2013 год.
Ранее Аршавин отреагировал на вызов нападающего «Зенита» Малкома в сборную Бразилии.