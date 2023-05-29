Сборная России обратилась к «Арсеналу» после удаления поста c Аршавиным

Пресс-служба сборной России по футболу отреагировала на удаление «Арсеналом» поста с Андреем Аршавиным в честь его дня рождения.

«Вы можете удалить пост, но вы не можете стереть вашу историю», — говорится в сообщении в социальных сетях.

Пресс-служба лондонского клуба изначально выложила в социальных сетях видео, как россиянин забил четыре мяча «Ливерпулю» на «Энфилде», и поздравила футболиста с днём рождения. Позже пост был удалён из-за комментариев с критикой со стороны украинских пользователей.

29 мая Аршавину исполнилось 42 года. Он выступал за лондонский клуб с 2009 по 2013 год.

Ранее Аршавин отреагировал на вызов нападающего «Зенита» Малкома в сборную Бразилии.