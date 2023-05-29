Аршавин: если Малком забьёт за Бразилию, то шансы на уход из «Зенита» увеличатся

Бывший российский футболист Андрей Аршавин отреагировал на вызов нападающего «Зенита» Малкома в сборную Бразилии.

«Это плохой сигнал: если он забьёт гол, его шансы покинуть «Зенит» увеличатся. Если хорошее предложение будет, оно будет конкретное, он в любом случае его рассматрит. Малком может играть в европейском чемпионате», — цитирует Аршавина «Матч ТВ».

28 мая Малком был вызван в сборную Бразилии на товарищеские матчи с Гвинеей (17 июня, Барселона) и Сенегалом (20 июня, Лиссабон).

В нынешнем сезоне 26-летний нападающий забил 26 мячей и отдал девять результативных передач в 33 матчах за «Зенит».

Ранее Малком рассказал об интересе со стороны ПСЖ.