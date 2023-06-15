Модрич: выиграть первый трофей в истории сборной Хорватии — это будет исполнением мечты
«Победа в финале станет достижением, но сейчас важно грамотно восстановиться, подготовиться к игре. Выиграть первый трофей в истории сборной — это будет исполнением мечты», — цитирует Модрича сайт УЕФА.
Игра прошла в Роттердаме и завершилась со счётом 4:2.
Таким образом, Хорватия вышла в финал Лиги наций, где сыграет с победителем встречи Италия — Испания.
Ранее сообщалось, что сборная Нидерландов впервые за 118 лет пропустила четыре гола в домашнем матче.