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Модрич: выиграть первый трофей в истории сборной Хорватии — это будет исполнением мечты

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Полузащитник сборной Хорватии Лука Модрич высказался о победе над Нидерландами в полуфинале Лиги наций УЕФА.

«Победа в финале станет достижением, но сейчас важно грамотно восстановиться, подготовиться к игре. Выиграть первый трофей в истории сборной — это будет исполнением мечты», — цитирует Модрича сайт УЕФА.

Игра прошла в Роттердаме и завершилась со счётом 4:2.

Таким образом, Хорватия вышла в финал Лиги наций, где сыграет с победителем встречи Италия — Испания.

Ранее сообщалось, что сборная Нидерландов впервые за 118 лет пропустила четыре гола в домашнем матче.

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