Сборная Шотландии выиграла у команды Испании в отборе Евро-2024

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Сборная Шотландии одержала победу над Испанией в матче второго тура квалификации Евро-2024.

Встреча на стадионе «Хэмпден Парк» завершилась со счётом 2:0.

В составе шотландской команды дубль оформил Скотт Мактоминей (7-я, 51-я минуты).

В другом матче группы A сборная Грузии сыграла вничью с Норвегией (1:1). 

Шотландия расположилась на первом месте таблицы группы А с шестью очками. Испания на втором с тремя.

Ранее сборная Грузии сыграла вничью с Норвегией в матче первого тура группового этапа отборочного турнира чемпионата Европы по футболу 2024 года.

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