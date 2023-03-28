Сборная Шотландии выиграла у команды Испании в отборе Евро-2024
Встреча на стадионе «Хэмпден Парк» завершилась со счётом 2:0.
В составе шотландской команды дубль оформил Скотт Мактоминей (7-я, 51-я минуты).
В другом матче группы A сборная Грузии сыграла вничью с Норвегией (1:1).
Шотландия расположилась на первом месте таблицы группы А с шестью очками. Испания на втором с тремя.
Ранее сборная Грузии сыграла вничью с Норвегией в матче первого тура группового этапа отборочного турнира чемпионата Европы по футболу 2024 года.