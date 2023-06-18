Манчини объяснил, почему сборная Италии проиграла Испании в полуфинале Лиги наций

Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини высказался о поражении своей команды от Испании в полуфинале Лиги наций.

«Испания заслужила победу, пусть и забила в самой концовке. Некоторый уход в сторону от обычной для нас тактики, вероятно, стоил нам в итоге выхода в финал», — цитирует Манчини пресс-служба УЕФА.

Игра Лиги А на стадионе «Де Гролс Весте» в Энсхеде (Нидерланды) завершилась со счётом 2:1 в пользу подопечных Луиса де ла Фуэнте.

В составе победителей мячи забили Йереми Пино (третья минута) и Хоселу (88-я). У проигравших отличился Чиро Иммобиле (11-я, пенальти).

В финале турнира Испания на стадионе «Де Кёйп» в Роттердаме 18 июня встретится с Хорватией. В этот же день в Энсхеде в матче за третье место сыграют Италия и Нидерланды.

Ранее нападающий сборной Италии Чиро Иммобиле высказался о поражении от сборной Испании в полуфинале Лиги наций.