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Иммобиле — о матче с Испанией: ничья была бы справедливым результатом

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Нападающий сборной Италии Чиро Иммобиле высказался о поражении от сборной Испании в полуфинале Лиги наций.
Иммобиле — о матче с Испанией: ничья была бы справедливым результатом
  • Gettyimages.ru

«Этот результат оставляет неприятный осадок во рту. Мы не показали хорошей игры, но с точки зрения голевых моментов ничья, на мой взгляд, была бы справедливой. Но таков футбол», — приводит слова Иммобиле пресс-служба УЕФА.

Игра Лиги А на стадионе «Де Гролс Весте» в Энсхеде (Нидерланды) завершилась со счётом 2:1 в пользу подопечных Луиса де ла Фуэнте.

В составе победителей мячи забили Йереми Пино (третья минута) и Хоселу (88-я). У проигравших отличился Чиро Иммобиле (11-я, пенальти).

В финале турнира Испания на стадионе «Де Кёйп» в Роттердаме 18 июня встретится с Хорватией. В этот же день в Энсхеде в матче за третье место сыграют Италия и Нидерланды.

Ранее бывший нападающий московского «Динамо» Дмитрий Булыкин выразил мнение, что сборная Испании по футболу будет иметь преимущество в финальном матче Лиги наций УЕФА с командой Хорватии.

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