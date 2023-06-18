Иммобиле — о матче с Испанией: ничья была бы справедливым результатом

Нападающий сборной Италии Чиро Иммобиле высказался о поражении от сборной Испании в полуфинале Лиги наций.

«Этот результат оставляет неприятный осадок во рту. Мы не показали хорошей игры, но с точки зрения голевых моментов ничья, на мой взгляд, была бы справедливой. Но таков футбол», — приводит слова Иммобиле пресс-служба УЕФА.

Игра Лиги А на стадионе «Де Гролс Весте» в Энсхеде (Нидерланды) завершилась со счётом 2:1 в пользу подопечных Луиса де ла Фуэнте.

В составе победителей мячи забили Йереми Пино (третья минута) и Хоселу (88-я). У проигравших отличился Чиро Иммобиле (11-я, пенальти).

В финале турнира Испания на стадионе «Де Кёйп» в Роттердаме 18 июня встретится с Хорватией. В этот же день в Энсхеде в матче за третье место сыграют Италия и Нидерланды.

Ранее бывший нападающий московского «Динамо» Дмитрий Булыкин выразил мнение, что сборная Испании по футболу будет иметь преимущество в финальном матче Лиги наций УЕФА с командой Хорватии.