Булыкин считает Испанию фаворитом финала Лиги наций с Хорватией

Бывший нападающий московского «Динамо» Дмитрий Булыкин считает, что сборная Испании по футболу будет иметь преимущество в финальном матче Лиги наций УЕФА с командой Хорватии.

«Думаю, что испанцы будут фаворитами. Но Хорватия — это рабочая лошадка, которая добивается результата, бьётся до конца, даже несмотря на то, что там возрастные футболисты», — цитирует Булыкина Газета.Ru.

По его словам, хорваты всегда представляют собой грозную силу.

«Они делают максимум, и психологии, и опыта у этой команды много. Здесь испанцам будет очень тяжело. Конечно, я бы испанцев назначил маленькими фаворитами, но не факт, что они победят», — добавил Булыкин.

Испания в финале Лиги наций сыграет с Хорватией 18 июня.

Ранее сообщалось, что сборная Нидерландов впервые за 118 лет пропустила четыре гола в домашнем матче.