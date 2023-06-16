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Булыкин считает Испанию фаворитом финала Лиги наций с Хорватией

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Бывший нападающий московского «Динамо» Дмитрий Булыкин считает, что сборная Испании по футболу будет иметь преимущество в финальном матче Лиги наций УЕФА с командой Хорватии.
Булыкин считает Испанию фаворитом финала Лиги наций с Хорватией
  • AP
  • © Peter Dejong

«Думаю, что испанцы будут фаворитами. Но Хорватия — это рабочая лошадка, которая добивается результата, бьётся до конца, даже несмотря на то, что там возрастные футболисты», — цитирует Булыкина Газета.Ru.

По его словам, хорваты всегда представляют собой грозную силу.

«Они делают максимум, и психологии, и опыта у этой команды много. Здесь испанцам будет очень тяжело. Конечно, я бы испанцев назначил маленькими фаворитами, но не факт, что они победят», — добавил Булыкин.

Испания в финале Лиги наций сыграет с Хорватией 18 июня.

Ранее сообщалось, что сборная Нидерландов впервые за 118 лет пропустила четыре гола в домашнем матче.

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