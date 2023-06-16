Булыкин считает Испанию фаворитом финала Лиги наций с Хорватией
- AP
- © Peter Dejong
«Думаю, что испанцы будут фаворитами. Но Хорватия — это рабочая лошадка, которая добивается результата, бьётся до конца, даже несмотря на то, что там возрастные футболисты», — цитирует Булыкина Газета.Ru.
По его словам, хорваты всегда представляют собой грозную силу.
«Они делают максимум, и психологии, и опыта у этой команды много. Здесь испанцам будет очень тяжело. Конечно, я бы испанцев назначил маленькими фаворитами, но не факт, что они победят», — добавил Булыкин.
Испания в финале Лиги наций сыграет с Хорватией 18 июня.
Ранее сообщалось, что сборная Нидерландов впервые за 118 лет пропустила четыре гола в домашнем матче.