Несмотря на нападение собаки: Цзю-младший нокаутировал Окампо за 77 секунд и защитил временный титул WBO

Тимофей Цзю не оставил шансов Карлосу Окампо и провёл первую защиту титула временного чемпиона мира по версии WBO в первом среднем весе. Австралийцу российского происхождения потребовалось меньше полутора минут, чтобы отправить мексиканца в нокаут и одержать 23-ю победу в профессиональной карьере. И это при том, что за три недели до поединка он перенёс операцию на правом предплечье после нападения собаки.

Тимофей Цзю продолжает неумолимо двигаться к званию чемпиона мира по боксу в первом среднем весе. Серьёзный шаг в этом направлении он сделал ещё в марте, когда взял верх над Тони Харрисоном и завоевал титул временного чемпиона по версии WBO, а ещё один собирался сделать 18 июня на шоу в Голд-Косте, где ему предстояла дуэль с пусть не самым звёздным, но крепким Карлосом Окампо. И хотя австралиец считался явным фаворитом, существовали определённые обстоятельства, которые могли понизить уровень ожиданий от его выступления.

Нет, речь не о скрытых качествах мексиканца, благодаря которым он мог считаться неудобным оппонентом для Цзю. За свою карьеру Окампо бился лишь с двумя элитными боксёрами и обоим уступил. И если с Себастьяном Фундорой он неожиданно выстоял все 12 раундов, то Эрролу Спенсу-младшему проиграл нокаутом уже в первом. Правда, тогда Карлос дрался категорией ниже.

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Дело в произошедшем в конце мая неприятном инциденте. Как рассказал Fox Sports Australia менеджер Гленн Дженнингс, на австралийца российского происхождения напала собака, из-за чего ему потребовалась операция на правом предплечье. Впоследствии эти сведения подтвердил и его отец, легендарный Константин Цзю. Правда, он не счёл это важным событием.

«Небольшая неприятность произошла, ничего страшного, готовимся к бою 18 июня. Не должно сказаться на подготовке», — заверил Цзю-старший «Матч ТВ».

Сам Тимофей признавался, что всё было не так просто. По его словам, он буквально «уклонился от пули», ведь собака вполне могла прокусить ему мышцу, сухожилие или даже артерию, из-за чего он рисковал не только потерять много крови, но и лишиться возможности продолжать карьеру. И хотя и он сам, и его окружение называли его форму оптимальной, незапланированное хирургическое вмешательство за три недели до битвы вполне могло негативно сказаться на его выступлении.

Однако уже по истечении первых секунд схватки все сомнения развеялись. Цзю сходу попал двумя размашистыми боковыми в челюсть Окампо, а к концу первой минуты «взорвался» мощнейшей серией. Карлос зашатался и оказался под шквалом ударов, одним из которых был послан в нокдаун. И хотя мексиканец встал на счёт «восемь», он не был похож на спортсмена, готового биться дальше.

Тем не менее, рефери всё же дал ему возможность вновь схлестнуться с Цзю, однако продержался он недолго. После двух прямых в челюсть Окампо перестал контролировать своё тело и рванул к канатам, но там его настиг разящий левый боковой. Карлос рухнул на канвас и дал судье все основания прекратить избиение. Дуэль продлилась всего 1 минуту 17 секунд.

Цзю одержал 23-ю победу в карьере и провёл первую защиту титула временного чемпиона WBO, а Окампо даже не вышел на официальное объявление результата. Несмотря на это, Тимофей похвалил его за бойцовский дух и назвал воином, а также в очередной раз обратился к абсолютному чемпиону в первом среднем весе Джермеллу Чарло. Он пожелал ему залечить руку и предложил подраться в октябре.

Выступлением сына восхитился Цзю-старший. По его словам, он испытал невероятные эмоции, которые невозможном передать словами.

«Получился хороший бой. Если бы был слабый соперник, это одно, а Окампо — очень сильный боксёр. Тимофей показал хороший уровень, мощь. Когда он успокоился после первого сумбура, то уже качественно, чётко выцелил и попал», — сказал Константин.

Также он выразил надежду, что его сын уже в скором времени померится силами с Чарло. Эта схватка должна была состояться ещё в январе, но тогда чемпион сломал руку и выбыл из строя на неопределённый срок. Впоследствии WBO выступила с официальным заявлением и обязала Джермелла провести защиту пояса в бою с Тимофеем не позднее 30 сентября. Сам американец никак не прокомментировал это, зато поспешил бросить вызов Саулю Альваресу.

По мнению Цзю-старшего, войти в ринг важно не только его сыну, но и самому Чарло. Ведь в противном случае тот лишится одного из своих трофеев, а Тимофей станет полноценным чемпионом мира. Однако Константин надеется, что противники всё же сойдутся в ринге.

«Было бы круто, если бы всё решилось в бою. Помните, Заб Джуда тоже говорил очень много», — напомнил Цзю-ст. о своём противостоянии с другим американским спортсменом, призывая наказать Чарло за его многочисленные оскорбления в адрес сына.

Действительно, болельщики уже давно жаждут увидеть не столько противостояние Цзю с Чарло, сколько сражение австралийца с соперником высокого калибра. При всём уважении к Окампо, его к таковым отнести не удаётся, как и большинство предыдущих оппонентов Тимофея. В это число можно с натяжкой занести разве что вышеназванного Харрисона и Джеффа Хорна, в своё время бравшего верх над самим Мэнни Пакьяо. Но этого крайне мало для того, чтобы обрести статус легенды.

Наверняка, понимает это и сам Цзю-мл., открыто заявляющий о желании биться с сильнейшими в США. Но подобное он говорил ещё перед сражением с Терреллом Гуше, после чего провёл два боя в родной для него Австралии. Но если к действующему чемпиону мира по-настоящему сильные боксёры были бы готовы ехать хоть в Голд-Кост, хоть в Сидней, то к обладателю временного пояса — нет.

Поэтому остаётся лишь надеяться, что Тимофей или померится силами с Джермеллом в ближайшем будущем, или получит в оппоненты одного из сильнейших представителей категории. На данный момент лишь один из его бывших соперников входит в число сильнейших бойцов категории по престижным версиям. Такеси Иноуэ высоко котируется как WBO, так и WBC с IBF, но на этом всё. С другими звёздами его пути не пересекались, хотя тот же Магомед Курбанов неоднократно бросал ему вызов.

Безусловно, в Австралии Цзю-младший уже стал настоящей суперзвездой. Бои с его участием собирают полные залы во всех крупных городах, независимо от того, кто стоит в другом углу ринга. Но чтобы завоевать подобный статус в мире, ему нужны громкие победы. Быть может, одну из таких он одержит ещё до конца 2023 года.