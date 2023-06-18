Костя Цзю разобрал победу сына Тима над Окампо в первом раунде
- AFP
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«Победа шикарная. Всё было пошагово. Тим не бросился. Есть такая вещь — инстинкт убийцы. Он должен находиться в момент, когда чувствуешь, что с соперником не всё в порядке. Не надо жалеть, жалеть будем после, когда всё закончится», — цитирует Цзю-старшего «Чемпионат».
Тим одержал победу нокаутом на второй минуте в первом же раунде. Тем самым он продолжил свою беспроигрышную серию побед. На его счету 23 выигрыша и ни одного поражения. Он защитил титул временного чемпиона WBO в первом среднем весе.
Ранее Тим Цзю заявил, что укус собаки сделал его одержимым, теперь он — питбуль.