Прими участие в поэтическом марафоне
Узнать больше
#поэZиярусскоголета

Костя Цзю разобрал победу сына Тима над Окампо в первом раунде

Короткая ссылка
Боксёр Костя Цзю высказался о победе своего сына Тима в поединке с мексиканцем Карлосом Окампо в рамках боксёрского вечера в Бродбиче (Австралия).
Костя Цзю разобрал победу сына Тима над Окампо в первом раунде
  • AFP
  • © Adam Bettcher / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

«Победа шикарная. Всё было пошагово. Тим не бросился. Есть такая вещь — инстинкт убийцы. Он должен находиться в момент, когда чувствуешь, что с соперником не всё в порядке. Не надо жалеть, жалеть будем после, когда всё закончится», — цитирует Цзю-старшего «Чемпионат».

Тим одержал победу нокаутом на второй минуте в первом же раунде. Тем самым он продолжил свою беспроигрышную серию побед. На его счету 23 выигрыша и ни одного поражения. Он защитил титул временного чемпиона WBO в первом среднем весе.

Ранее Тим Цзю заявил, что укус собаки сделал его одержимым, теперь он — питбуль.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить