Костя Цзю разобрал победу сына Тима над Окампо в первом раунде

Боксёр Костя Цзю высказался о победе своего сына Тима в поединке с мексиканцем Карлосом Окампо в рамках боксёрского вечера в Бродбиче (Австралия).

«Победа шикарная. Всё было пошагово. Тим не бросился. Есть такая вещь — инстинкт убийцы. Он должен находиться в момент, когда чувствуешь, что с соперником не всё в порядке. Не надо жалеть, жалеть будем после, когда всё закончится», — цитирует Цзю-старшего «Чемпионат».

Тим одержал победу нокаутом на второй минуте в первом же раунде. Тем самым он продолжил свою беспроигрышную серию побед. На его счету 23 выигрыша и ни одного поражения. Он защитил титул временного чемпиона WBO в первом среднем весе.

Ранее Тим Цзю заявил, что укус собаки сделал его одержимым, теперь он — питбуль.