Тим Цзю: укус собаки сделал меня одержимым, теперь я питбуль

Временный чемпион WBO в первом среднем весе Тим Цзю высказался о победе над мексиканцем Карлосом Окампо в рамках боксёрского вечера в Бродбиче (Австралия).

«Я не думал, что смогу победить его так быстро. Он крепкий парень. Укус собаки сделал меня одержимым. Теперь я питбуль! Америка — это земля, которую я хочу завоевать. У меня есть временный пояс, но я хочу получить все четыре», — сказал боксёр.

Цзю одержал победу нокаутом на второй минуте в первом же раунде. Тем самым, он продолжил свою беспроигрышную серию побед. На его счету 23 выигрыша и ни одного поражения.

Ранее сообщалось, что чемпион Bellator Вадим Немков сообщил о переходе в тяжёлый вес.