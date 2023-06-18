Прими участие в поэтическом марафоне
Узнать больше
#поэZиярусскоголета

Тим Цзю: укус собаки сделал меня одержимым, теперь я питбуль

Короткая ссылка
Временный чемпион WBO в первом среднем весе Тим Цзю высказался о победе над мексиканцем Карлосом Окампо в рамках боксёрского вечера в Бродбиче (Австралия).
Тим Цзю: укус собаки сделал меня одержимым, теперь я питбуль
  • AFP
  • © Saeed KHAN

«Я не думал, что смогу победить его так быстро. Он крепкий парень. Укус собаки сделал меня одержимым. Теперь я питбуль! Америка — это земля, которую я хочу завоевать. У меня есть временный пояс, но я хочу получить все четыре», — сказал боксёр.

Цзю одержал победу нокаутом на второй минуте в первом же раунде. Тем самым, он продолжил свою беспроигрышную серию побед. На его счету 23 выигрыша и ни одного поражения.

Ранее сообщалось, что чемпион Bellator Вадим Немков сообщил о переходе в тяжёлый вес.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить