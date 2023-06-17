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Чемпион Bellator Немков сообщил о переходе в тяжёлый вес

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Чемпион Bellator Вадим Немков рассказал, что принял решение перейти в тяжёлый дивизион.
Чемпион Bellator Немков сообщил о переходе в тяжёлый вес
  • Gettyimages.ru

«Я один из лучших полутяжеловесов в мире. Я не думаю, что у меня остались вызовы в полутяжёлом весе. Так что сейчас я могу попробовать себя в тяжёлом дивизионе, потому что здесь мне уже не с кем драться», — приводит слова Немкова MMA Junkie.

Российский боец одержал победу над кубинцем на турнире Bellator 297. Россиянин победил единогласным решением судей и защитил чемпионский пояс. Теперь на счету Немкова 17 побед в карьере. Изначально поединок должен был состояться в феврале, однако Немков снялся из-за проблем со здоровьем.

Ранее российский боец смешанных единоборств (ММА) Кирилл Сидельников высказался о титульном поединке между Немковым и Ромеро.

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