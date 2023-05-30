The Guardian: Тим Цзю был прооперирован после укуса собаки за три недели до боя с Окампо

Австралийский боксёр, сын бывшего абсолютного чемпиона мира по боксу в первом полусреднем весе Кости Цзю Тимофей Цзю был прооперирован после укуса собаки.

Как сообщает The Guardian, Цзю рискует пропустить поединок с мексиканцем Карлосом Окампо, который должен состояться 18 июня.

По информации источника, после укуса Тимофея доставили в больницу, где он перенёс операцию на правом предплечье. Менеджер Цзю рассказал, что в настоящий момент здоровью боксёра ничего не угрожает.

На счету 28-летнего Цзю 22 победы в 22 поединках. 27-летний Окампо одержал 34 победы в 36 боях.

Ранее сообщалось, что WBO обязала Чарло провести защиту титулов против Цзю до 30 сентября.