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Тим Цзю проведёт чемпионский бой против мексиканца Окампо 18 июня

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Российско-австралийский боксёр Тим Цзю сообщил, что проведёт бой против мексиканца Карлоса Окампо 18 июня в Австралии.
Тим Цзю проведёт чемпионский бой против мексиканца Окампо 18 июня
  • Gettyimages.ru

«Я никого не боюсь и готов драться с любым. Карлос — идеальная проверка для меня прямо сейчас. Папа пять раз за карьеру дрался с мексиканцами и всех одолел. Он уничтожил величайшего мексиканского боксёра всех времён Хулио Сезара Чавеса, и я хотел бы сделать то же самое», — приводит слова боксёра ESPN.

На счету 28-летнего Цзю 22 победы в 22 поединках. 27-летний Окампо одержал 34 победы в 36 боях.

Ранее сообщалось, что Тим Цзю победил американца Тони Харрисона и стал обладателем временного титула чемпиона мира по версии Всемирной боксёрской организации.

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