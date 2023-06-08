Цена мгновения: «Вест Хэм» на 90-й минуте вырвал победу над «Фиорентиной» в финале Лиги конференций

«Вест Хэм» взял верх над «Фиорентиной» в финале Лиги конференций. Первый тайм прошёл в равной борьбе и запомнился отменённым голом Луки Йовича и попаданием одного из болельщиков пластиковым стаканом в голову Кристиано Бираги, в результате чего защитник получил серьёзное рассечение. После перерыва соперники обменялись мячами: лондонцы открыли счёт с пенальти, назначенного за игру рукой соперника в собственной штрафной, а флорентийцы сравняли благодаря бильярдному удару Джакомо Бонавентуры. Развязка же наступила на 90-й минуте, когда Джаррод Боуэн после передачи Лукаса Пакеты со своей половины убежал один на один с Пьетро Терраччано и поразил ворота.

Для обеих команд финал Лиги конференций стал по-настоящему историческим событием, ведь как «Вест Хэм», так и «Фиорентина» не выигрывали еврокубки долгие годы. Английский коллектив в 1965-м завоевал Кубок обладателей кубков, а спустя 11 лет добрался до финала данного турнира. Итальянский также брал этот кубок, в 1961-м, и трижды добирался до решающих противостояний различных континентальных клубных соревнований, в том числе Кубка европейских чемпионов в 1957-м, но неизменно проигрывал.

А потому главные тренеры оппонентов Винченцо Итальяно и Дэвид Мойес перед игрой не уставали твердить о её ценности. Шотландец вовсе назвал встречу в Праге самой важной в своей карьере.

«Моя карьера, с тех пор как я её начал в 35, была очень хорошей. Свыше тысячи матчей, выходы в финалы и более высокие дивизионы. Но это ярчайший момент. Если ты занимаешься тренерской деятельностью так долго, как я, то, очевидно, что-то делаешь правильно. Здорово оказаться в финале европейского турнира. Для любого главного тренера это большое волнение, одна из вершин, которых ты как наставник можешь достичь в футболе», — приводит слова специалиста SkySports.

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Особенно важной для него она была и по той причине, что Мойес, согласно информации британских СМИ, мог быть уволен в случае неудачи. А его визави горел желанием реабилитироваться перед болельщиками за поражение в финале Кубка Италии от «Интера» в конце мая. К тому же победитель получал возможность в следующем сезоне стартовать в Лиге Европы. Это было особенно ценно, поскольку через национальные первенства пробиться в еврокубки обеим командам не удалось.

К счастью, соперники подошли к противостоянию почти без потерь. Разве что «Фиорентине» не мог помочь травмированный резервный вратарь Сальваторе Сиригу.

Несмотря на это, первый тайм получился не самым ярким, и оппоненты нанесли всего два удара в створ. Рисунок игры определился практически сразу. Любящая владеть инициативой «Фиорентина» забрала мяч под свой контроль, а «Вест Хэм», традиционно делающий ставку на контратаки, не сильно протестовал.

Лондонцы выстроили на своей половине мощнейшие оборонительные редуты, пройти которые было очень тяжело, а за линию мяча опускался даже единственный нападающий Майкл Антонио. Подопечные Итальяно пытались взломать «крепость» через фланги, но и там не особенно преуспевали. Неудивительно, что Лука Йович и Кристиан Куаме нечасто получали передачи, а в штрафную вовсе почти не проникали.

Парадоксально, но коллектив Мойеса имел даже более опасные моменты. Например, Деклан Райс с подбора из полукружия штрафной немного не попал в дальний. А чуть ранее Антонио низом отправил снаряд в руки Пьетро Терраччано. Соперник отметился неточным выстрелом Николы Миленковича почти из пределов вратарской на розыгрыше корнера.

К сожалению, в первом тайме запомнился не сам футбол, а эпизод с Кристиано Бираги. Британские болельщики изначально не позволяли исполнителям «Фиорентины» спокойно подавать корнеры, забрасывая их посторонними предметами. В итоге всё закончилось попаданием. Когда пластиковый стакан прилетел к Николасу Гонсалесу, он перевёл всё в шутку, сделав вид, что пьёт из него. А вот когда спустя минуту другой стакан разбил голову Бираги, стало не до смеха.

К чести защитника, он повёл себя по-мужски и не стал изображать страдания, а показал большой палец. Фанатам же «Вест Хэм» он саркастически похлопал. Футболисту оказали помощь, а собравшихся на трибунах предупредили, что следующий подобный инцидент может повлечь за собой остановку матча. После этого англичане успокоились.

Ну а «Фиорентина» в добавленное время, благо футболисты провели на поле значительно больше времени, чем предполагалось, едва не открыла счёт. Куаме, воспользовавшись подачей справа, головой пробил в штангу, но Йович оказался первым на добивании. Однако серб забрался в небольшой офсайд. Более того, в данном эпизоде он получил повреждение носа и был заменён на Артура Кабрала.

К счастью, второй тайм вышел куда более ярким и богатым на события, чем первый. Способствовали этому и изменения в игре «Вест Хэм». Если до перерыва лондонцы при потере в полном составе опускались за линию мяча и готовились встречать соперника на своей половине, то после включили высокий прессинг. Это позволило им быстро возвращать владение и лишило итальянский коллектив подавляющего преимущества.

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Следствием такого давления во многом оказался гол британской команды, пусть ей сильно повезло. Сработало наконец и фирменное оружие — ауты. От правой бровки метров с 20 последовал заброс в штрафную на Джаррода Боуэна. Пожалуй, несправедливо, что роковую ошибку допустил именно Бираги. Защитник пытался оттеснить оппонента плечом, и мяч нечаянно попал ему в руку. Карлос Дель Серро Гранде нарушения не зафиксировал, но, получив подсказ от помощников, отправился к монитору и указал на точку». А штатный пенальтист Мохамед Саид Бенрахма уверенно реализовал 11-метровый, пробив в правый от себя угол. Терраччано прыгнул в противоположный.

Радость «молотобойцев» оказалась недолгой. Спустя всего пять минут «Фиорентина» визуально очень легко восстановила равновесие. Софьян Амрабат в очередной раз выполнил фирменный заброс на правый край штрафной, откуда Гонсалес сделал скидку на Джакомо Бонавентуру. А итальянец исхитрился из-под двоих опекунов отправить мяч низом точно в дальний.

Тут же «фиалки» имели отличную возможность выйти вперёд. Они снова взломали левый фланг обороны «Вест Хэм», и Роландо Мандрагора бил в дальнюю девятку метров с десяти — казалось, наверняка, но не попал в створ. «Вест Хэм» ответил моментом после розыгрыша стандарта. Томаш Соучек головой сбрасывал снаряд в дальний угол, но Терраччано справился.

Складывалось впечатление, что команды на этом сбавят обороты и будут действовать осторожнее в преддверии дополнительного времени. Однако собравшиеся на трибунах его не дождались, а развязка наступила на последней минуте основного.

Решающий гол лондонцев пришёл как будто из ниоткуда. Деклан Райс выиграл борьбу в центре поля на своей половине, а Пакета одним касанием отправил Боуэна на рандеву с Терраччано. Англичанин свой шанс не упустил и уверенно пробил в дальний, хотя вратарь коснулся мяча.

На то, чтобы ещё раз сравнять счёт, у его подопечных оставалось достаточно времени, но они толком не сумели организовать финальный штурм.

А на скамейке «Вест Хэм» после финального свистка началось настоящее безумие. И команду можно понять, ведь она завоевала первый еврокубок с 1965 года. Для итальянских коллективов же решающие матчи еврокубков в текущем сезоне пока складываются неудачно. Вслед за «Ромой» поражение потерпела «Фиорентина». Надежда остаётся только на «Интер» в финале Лиги чемпионов.