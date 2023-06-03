Прими участие в поэтическом марафоне
Узнать больше
#поэZиярусскоголета

Guardian: «Вест Хэм» уволит Мойеса, если клуб не выиграет Лигу конференций

Короткая ссылка
Лондонский «Вест Хэм Юнайтед» отправит в отставку шотландца Дэвида Мойеса, если клуб не выиграет Лигу конференций.
Guardian: «Вест Хэм» уволит Мойеса, если клуб не выиграет Лигу конференций
  • Gettyimages.ru

Как сообщает The Guardian, руководство лондонского клуба потеряло уверенность в тренере после окончания сезона в Английской премьер-лиге (АПЛ), где «молотобойцы» заняли 14-е место.

По информации источника, в качестве возможных замен Мойесу руководство «Вест Хэм» рассматривает кандидатуры ирландца Брендана Роджерса, англичанина Грэма Поттера и португальца Паоло Фонсеки.

При этом, если команда завоюет свой первый европейский кубок с 1965 года, шотландский специалист может остаться на посту главного тренера.

Решающий матч Лиги конференций, в котором «Вест Хэм» сыграет с флорентийской «Фиорентиной», состоится 7 июня в Праге на «Эден Арене».

Ранее сообщалось, что футболисты «Вест Хэма» подрались с болельщиками нидерландского АЗ после ответного матча 1/2 финала Лиги конференций.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить