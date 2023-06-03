Guardian: «Вест Хэм» уволит Мойеса, если клуб не выиграет Лигу конференций

Лондонский «Вест Хэм Юнайтед» отправит в отставку шотландца Дэвида Мойеса, если клуб не выиграет Лигу конференций.

Как сообщает The Guardian, руководство лондонского клуба потеряло уверенность в тренере после окончания сезона в Английской премьер-лиге (АПЛ), где «молотобойцы» заняли 14-е место.

По информации источника, в качестве возможных замен Мойесу руководство «Вест Хэм» рассматривает кандидатуры ирландца Брендана Роджерса, англичанина Грэма Поттера и португальца Паоло Фонсеки.

При этом, если команда завоюет свой первый европейский кубок с 1965 года, шотландский специалист может остаться на посту главного тренера.

Решающий матч Лиги конференций, в котором «Вест Хэм» сыграет с флорентийской «Фиорентиной», состоится 7 июня в Праге на «Эден Арене».

Ранее сообщалось, что футболисты «Вест Хэма» подрались с болельщиками нидерландского АЗ после ответного матча 1/2 финала Лиги конференций.