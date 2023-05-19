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Мостовой рад, что три итальянских клуба пробились в финалы еврокубков

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Бывший полузащитник сборной России по футболу Александр Мостовой считает закономерным выход трёх итальянских клубов в финалы еврокубков сезона-2022/23.
Мостовой рад, что три итальянских клуба пробились в финалы еврокубков
  • РИА Новости

«Очень рад, что три итальянских клуба вышли в финалы еврокубков. Это хорошо. Но раньше английские выходили в финалы и все выигрывали, до этого испанские клубы всегда были в решающих матчах», — цитирует Мостового «Спорт-Экспресс».

Экс-футболист испанской «Сельты» считает, что клубы из России тоже скоро смогут выйти в финал еврокубка.

«Когда-нибудь и три российские команды будут в трёх финалах еврокубков. Раньше же выигрывали Кубок УЕФА», — добавил Мостовой.

В финальном матче Лиги чемпионов встретятся «Интер» и «Манчестер Сити». В главном матче Лиги Европы сыграют «Рома» и «Севилья». А в финале Лиги конференций — «Фиорентина» и «Вест Хэм».

Обладателями Кубка УЕФА являются петербургский «Зенит»  и московский ЦСКА.

Ранее спортивный комментатор Геннадий Орлов поделился мнением о решении Мостового пойти на тренерские курсы.

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