Комментатор Орлов считает, что из Мостового не получится хороший тренер

Спортивный комментатор Геннадий Орлов поделился мнением о решении бывшего футболиста сборной России Александра Мостового пойти на тренерские курсы.

«Хорошо, что Мостовой пойдёт учиться, но я не вижу, что из него получится тренер. Он любит себя в футболе, а не футбол в себе. Всё поведение Александра в эфире, которое мы наблюдаем много лет, — это в основном прославление самого себя. Сравните с поведением Семака. Что ж ты о себе говоришь постоянно?» — приводит слова Орлова Sport24.

Комментатор считает, что экс-игроку нужно поменять образ жизни.

«Если ты знаешь испанский, так ты езжай в Испанию и там пройди тренерскую школу. Тренер — очень серьёзная профессия. Просто ничего не получится», — сказал он.

12 мая Мостовой подал документы для обучения на тренера в академии Российского футбольного союза.

Ранее Мостовой рассказал о планах после получения тренерской лицензии.