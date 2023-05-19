Комментатор Орлов считает, что из Мостового не получится хороший тренер
- РИА Новости
«Хорошо, что Мостовой пойдёт учиться, но я не вижу, что из него получится тренер. Он любит себя в футболе, а не футбол в себе. Всё поведение Александра в эфире, которое мы наблюдаем много лет, — это в основном прославление самого себя. Сравните с поведением Семака. Что ж ты о себе говоришь постоянно?» — приводит слова Орлова Sport24.
Комментатор считает, что экс-игроку нужно поменять образ жизни.
«Если ты знаешь испанский, так ты езжай в Испанию и там пройди тренерскую школу. Тренер — очень серьёзная профессия. Просто ничего не получится», — сказал он.
12 мая Мостовой подал документы для обучения на тренера в академии Российского футбольного союза.
Ранее Мостовой рассказал о планах после получения тренерской лицензии.