«Вест Хэм» стал первым английским клубом, выигравшим Лигу конференций
В финале команда победила «Фиорентину» со счётом 2:1.
У «Вест Хэм» пенальти реализовал полузащитник Мохамед Саид Бенрахма и ещё один гол забил Джаррод Боуэн.
В составе «Фиорентины» отличился Джакомо Бонавентура.
Таким образом, «Вест Хэм» стал первым английским клубом, выигравшим Лигу конференций.
Соревнование проводится с сезона-2021/22. Первым его победителем была итальянская «Рома».
Ранее сообщалось, что фанаты «Вест Хэм» рассекли голову капитану «Фиорентины» во время финала Лиги конференций.