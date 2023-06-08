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«Вест Хэм» стал первым английским клубом, выигравшим Лигу конференций

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«Вест Хэм» стал победителем Лиги конференций сезона-2022/23.

В финале команда победила «Фиорентину» со счётом 2:1.

У «Вест Хэм» пенальти реализовал полузащитник Мохамед Саид Бенрахма и ещё один гол забил Джаррод Боуэн.

В составе «Фиорентины» отличился Джакомо Бонавентура.

Таким образом, «Вест Хэм» стал первым английским клубом, выигравшим Лигу конференций.

Соревнование проводится с сезона-2021/22. Первым его победителем была итальянская «Рома».

Ранее сообщалось, что фанаты «Вест Хэм» рассекли голову капитану «Фиорентины» во время финала Лиги конференций.

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