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«Севилья» установила рекорд по числу титулов в еврокубках в XXI веке

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Испанская «Севилья» установила рекорд по числу титулов в еврокубках за XXI век.

«Севилья» нанесла поражение «Роме» в финальном матче Лиги Европы УЕФА сезона-2022/23.

Основное и дополнительное время игры на стадионе «Пушкаш Арена» в Будапеште завершилось со счётом 1:1. В серии пенальти точнее оказались футболисты испанской команды.

Таким образом, «Севилья» выиграла седьмой еврокубковый трофей в истории клуба. Все они были добыты в Лиге Европы. На втором месте располагается мадридский «Реал» (шесть побед).

Ранее сообщалось, что фанаты прорвались на поле после победы «Севильи» в финале Лиги Европы.

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