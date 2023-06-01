«Севилья» установила рекорд по числу титулов в еврокубках в XXI веке

Испанская «Севилья» установила рекорд по числу титулов в еврокубках за XXI век.

«Севилья» нанесла поражение «Роме» в финальном матче Лиги Европы УЕФА сезона-2022/23.

Основное и дополнительное время игры на стадионе «Пушкаш Арена» в Будапеште завершилось со счётом 1:1. В серии пенальти точнее оказались футболисты испанской команды.

Таким образом, «Севилья» выиграла седьмой еврокубковый трофей в истории клуба. Все они были добыты в Лиге Европы. На втором месте располагается мадридский «Реал» (шесть побед).

Ранее сообщалось, что фанаты прорвались на поле после победы «Севильи» в финале Лиги Европы.