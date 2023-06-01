«Моя позиция не меняется»: Карякин отказался играть на Кубке мира по шахматам в нейтральном статусе

Сергей Карякин не будет выступать в Кубке мира по шахматам из-за необходимости выходить на игры в нейтральном статусе, несмотря на приглашение на турнир. Карякин заявил, что его позиция по этому вопросу не изменилась. Российский гроссмейстер и комментатор Сергей Шипов считает, что россиянин не мог поступиться принципами, а 12-й чемпион мира Анатолий Карпов отметил, что ФИДЕ вынуждает заниматься политическими вопросами, назвав это позором шахматного мира.

Сергей Карякин не примет участия в Кубке мира по шахматам, который пройдёт с 29 июля по 25 августа в Баку. Эту информацию подтвердил RT менеджер спортсмена Кирилл Зангалис.

Ранее российский гроссмейстер заявил, что для него неприемлемо выступление в нейтральном статусе, как того требует Международная шахматная федерация.

Приглашение на Кубок мира Карякин получил в конце мая как обладатель второго результата на турнире 2021 года. Помимо него, в списке оказались Владимир Федосеев, Антон Демченко, Арсений Нестеров, Андрей Есипенко и Давид Паравян, а среди женщин — Александра Горячкина, Лея Гарифуллина и Алина Бивол. Своё участие игроки должны подтвердить до 2 июня. Примечательно, что единственную победу в Кубке мира Карякин одержал именно в столице Азербайджана — в 2015 году.

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«Это мой любимый турнир, он проходит по нокаут-системе, я не раз очень успешно там выступал. Но дело в том, что конкретно в предстоящем турнире я не смогу представлять свою страну, не смогу играть под своим флагом и в случае победы услышать гимн России. Соответственно, я категорически против этого, моя позиция не меняется, я её много раз высказывал», — заявил Сергей в своём Telegram-канале.

При этом он обратился к подписчикам с просьбой высказать их точку зрения относительно правильности его решения.

«Тем не менее я хотел бы услышать ваше мнение, потому что сильно опираюсь на своих подписчиков. Мне важно слышать слова вашей поддержки. Проголосуйте, как правильно поступить», — попросил гроссмейстер, предложив пройти соответствующий опрос. На момент публикации материала в нём приняли участие более 11 тыс. человек, и подавляющее большинство — более 90% — высказались против выступления в нейтральном статусе.

Ранее Карякин неоднократно заявлял, что не станет играть на турнирах без триколора.

«Рад, что ни разу не участвовал в соревнованиях под нейтральным флагом, и не стремлюсь к этому. Не для того я высказывал принципиальную позицию, чтобы потом выступать без российского флага. Поэтому нейтральный статус меня не устраивает», — говорил шахматист РИА Новости в сентябре прошлого года.

Поэтому, по мнению международного гроссмейстера Сергея Шипова, у Карякина в данной ситуации не было иного выхода, кроме как подтвердить собственные слова и отказаться от Кубка мира.

«Он много раз громогласно объявлял, что без флага и гимна играть не будет, а Международная шахматная федерация в этом вопросе занимает непримиримую позицию. Идти на попятную и поступаться своими принципами Сергей не мог. Когда меня любители шахмат ещё за неделю до дедлайна спрашивали, каковы шансы на то, что Карякин поедет на Кубок мира, я отвечал: ровно 0%», — отметил Шипов в беседе с RT.

Карякин был отстранён на полгода от любых соревнований под эгидой ФИДЕ в марте 2022 года за публичную поддержку СВО. Во время дисквалификации он играл в некоторых показательных турнирах, а по её завершении проверял свои силы в быстрых шахматах. Параллельно баллотировался на пост президента Федерации шахмат России (ФШР), но уступил Андрею Филатову. Также спортсмен был избран в Общественную палату.

На официальные старты гроссмейстер вернулся лишь в апреле — на командном чемпионате России в Сочи. Туда он приехал уже в новом для себя статусе — как президент Федерации шахмат Подмосковья. Именно это выступление позволило Карякину восстановить свой рейтинг ФИДЕ: по версии от 1 июня спортсмен занимает 11-е место.

По мнению Шипова, несмотря на сложившуюся ситуацию, у бывшего претендента на шахматную корону ещё будет возможность вернуться на международный уровень. Вопрос заключается только в том, сможет ли гроссмейстер сохранить форму и навыки на протяжении нескольких лет. По словам Шипова, вряд ли Карякин сейчас занимается шахматами так же интенсивно, как в период расцвета своей карьеры.

«Жизнь — сложная штука, многое может измениться. В будущем всё может наладиться, хотя сейчас трудно представить, как это может произойти. Мой прогноз: лет через пять Сергей вернётся на международную арену и с флагом, и с гимном. Но потерянные годы, а он уже сейчас пропустил полтора года, — это большой удар по возможностям. Сейчас Карякин находится в расцвете сил, а пять лет даже для шахматиста — очень много. Конечно, и в 35 и в 40 лет можно играть, но конкуренты не спят, молодёжь подрастает», — резюмировал собеседник RT.

В свою очередь, 12-й чемпион мира Анатолий Карпов выразил сожаление по поводу того, что российскому гроссмейстеру приходится жертвовать крупным турниром из-за своих взглядов.

«Сергей отказался, и это его принципиальная позиция. А то, что ФИДЕ вынуждена заниматься политическими вопросами, — позор шахматного мира. За последние 100 лет ни разу не было такой ситуации», — подчеркнул почётный президент ФШР.