Карякин отказался играть на Кубке мира без флага и гимна

Российский гроссмейстер Сергей Карякин принял решение отказаться от участия в Кубке мира под эгидой ФИДЕ.

«Дело в том, что в предстоящем турнире я не смогу представлять свою страну, не смогу играть под своим флагом и в случае успешного выступления не смогу услышать гимн России. Соответственно я категорически против этого, моя позиция не меняется, я её много раз высказывал», — сказал Карякин в своём Telegram-канале.

30 мая Международная шахматная федерация (ФИДЕ) сообщила о включении Карякина в число участников Кубка мира. Гроссмейстер получил приглашение, так как квалифицировался на турнир по итогам Кубка мира 2021 года.

Напомним, что комиссия по этике ФИДЕ отстраняла россиянина от участия в соревнованиях под эгидой организации из-за поддержки проведения спецоперации на Украине. Срок дисквалификации истёк 22 сентября 2022 года.

Ранее сообщалось, что олимпийский чемпион Ягудин и гроссмейстер Карякин примут участие в забеге на Никольской.